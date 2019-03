Shanghai International Exhibition Co., Ltd.

Die InterLubric China feiert ihren 20. Geburtstag in Guangzhou

Shanghai (ots/PRNewswire)

Die 20. China International Lubricants and Technology Exhibition (InterLubric China) findet vom 21.-23. August 2019 in der Poly World Trade Center Exhibition Hall in Guangzhou statt. Die InterLubric China wird von Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd. organisiert.

Nach dem überwältigenden Erfolg der InterLubric-Messe und -Konferenzen im letzten Jahr in Shanghai bereitet die InterLubric China nun mit Hochdruck ihr 20. Jubiläum vor, das vom 21. bis 23. August 2019 in der Poly World Trade Center Exhibition Hall in Guangzhou gefeiert wird. Die Inter Lubric China findet in jedem Jahr im Wechsel in Peking, Guangzhou und Shanghai statt. Die InterLubric China wird maßgeblich von SLTA, CCPIT und STLA sowie von den Hauptsponsoren SINOPEC und PetroChina unterstützt.

In den letzten 19 Jahren haben auf der InterLubric mehr als 25.000 verschiedene Industriebranchen, ausgestellt. Zudem wurden mehr als 200.000 professionelle Branchenbesucher verzeichnet und mehr als 130 Branchenkonferenzen und Seminare durchgeführt, an denen viele Tausend Unternehmen teilgenommen haben. Dazu gehören ExxonMobil, Shell, BP, Fuchs, Caltex, GS Oil, INEOS, G-Energy, BASF, Chemtura, Dow, Lubrizol, Croda, Henkel, Lukoil, Afton, Valvoline, Total und WD-40, um nur einige zu nennen.

Präsentiert werden unter anderem Schmiermittel und chemische Pflegeprodukte für die Automobilindustrie, industrielle Schmieröle und -fette, Schmiermittel und Flüssigkeiten für die Metallverarbeitung, Rostschutzmittel, Schmiermittelzusätze und Basisöle, Schmiermittelproduktionssysteme, -anlagen und -maschinen, Produkttests, Qualitätskontrollen, Recycling und Beurteilungstechnologie und -anlagen für Schmiermittel sowie Branchenberatung, Fachmedien und vieles mehr.

In diesem Jahr wird die InterLubric China den Besuchern mehr Premiumevents und entsprechende exklusive Aktivitäten bieten, darunter:

- Die 10. China International Lubricants, Base Oils & Additives-Konferenz - Das Nationale Programm für Händler und Distributoren von Schmiermitteln 2019 - Internationale Schulungskurse zum Thema Schmiermittel - Das China Forum für technologische Entwicklung in der Metallverarbeitung - Der Internationale Schulungskurs zum Thema Flüssigkeiten in der Metallverarbeitung - Die Feier "Lube Focus" zum 20. Jubiläum der InterLubric China

Der 20. Geburtstag der InterLubric China in Guangzhou in diesem August ist ein zentraler Anlaufpunkt.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Frau Apple Gu TEL: +86 21 62951395 FAX: +86 21 62780038 E-MAIL: guyuan@shanghai-intex.com

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter: www.interlubric.com

