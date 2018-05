Oberursel (ots) - 6.000 Fahrzeuge sind bereits im Einsatz, bis Jahresende werden insgesamt 11.000 Connected Cars erwartet.

- Die Groupe PSA ist ein führender Zulieferer von vernetzten Fahrzeugen für die Avis Budget Group, in Europa mit den Marken Peugeot, Citroën und DS.

Die Avis Budget Group gibt heute die Aufnahme von 6.000 Peugeot-, Citroën- und DS-Fahrzeugen in seine vernetzte Mietwagenflotte in Europa bekannt, weitere 5.000 Fahrzeuge werden noch in diesem Jahr erwartet. Die Fahrzeuge werden sowohl in Deutschland, Österreich, Belgien, der Tschechischen Republik, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal, Spanien, der Schweiz und Großbritannien eingesetzt, als auch unter der Marke "Maggiore" in Italien. Connected Cars bieten den Kunden ein verbessertes und individuelleres Erlebnis, während sie gleichzeitig die Effizienz des Betriebs- und Flottenmanagements für das Unternehmen steigern. Die Avis Budget Group geht davon aus, dass alle Peugeot-, Citroën- und DS-Fahrzeuge der Flotte bis 2020 vernetzt sein werden.

"Durch die Nutzung der Fahrzeugdaten können wir erhebliche Kosteneinsparungen und Margenverbesserungen erzielen", so Mark Servodidio, President International der Avis Budget Group. "Diese Informationen, die automatisch und in Echtzeit bereitgestellt werden, reduzieren viele manuelle Aufgaben des Servicepersonals, was zu einem besseren Kundenerlebnis, effizienteren Mitarbeitern und noch besser gewarteten Fahrzeugen führt".

Die nahtlose Kommunikation der Flotte mit der Avis App, in der Reisende beispielsweise wichtige Informationen zu ihrer Miete abrufen können, ist Teil des Bestrebens des Unternehmens, die Autovermietung neu zu definieren.

Die Avis Budget Group wird bis Ende des Jahres weltweit mehr als 100.000 Connected Cars haben. Zudem hat sich das Unternehmen das Ziel gesetzt, bis 2020 eine vollständig vernetzte globale Flotte zu betreiben. Im Rahmen dieser Bemühungen hat die Avis Budget Group Anfang des Jahres mit der Installation von 50.000 Geräten der Unified Telematics Platform (UTP) begonnen, die von I.D. Systems zur Verfügung gestellt wurden, wodurch die Anzahl vernetzter Fahrzeuge in der Flotte verdoppelt wurde. Bereits letzten Monat gab das Unternehmen außerdem bekannt, dass es eine Partnerschaft mit der Toyota Motor Company eingegangen ist, um noch im Jahr 2018 10.000 vernetzte Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten einsetzen zu können.

Über die Avis Budget Group

Die Avis Budget Group, Inc. ist ein führender Anbieter von Mobilitäts-Lösungen und betreibt die weltweit anerkannten Marken Avis und Budget mit mehr als 11.000 Mietstationen in rund 180 Ländern weltweit. Zudem gehört mit Zipcar das weltweit führende Carsharing-Netzwerk mit mehr als einer Million Mitgliedern zur Gruppe. Die Avis Budget Group betreibt die meisten seiner Vermietstationen in Nordamerika, Europa und Australien selbst und operiert in erster Linie über Lizenznehmer in anderen Teilen der Welt. Die Gruppe hat etwa 30.000 Mitarbeiter und hat den Hauptsitz in Parsippany, New Jersey. Weitere Informationen unter www.avisbudgetgroup.com.

Pressekontakt:

Weber Shandwick

Anett Wittmann / Jennifer Kraus

Karlstraße 68, 80335 München

Telefon: +49 89 380179 18

E-Mail: presse.avis@webershandwick.com

Original-Content von: Avis Autovermietung GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell