Egencia® Advantage: Zufriedenheit der Geschäftsreisenden an oberster Stelle

München (ots/PRNewswire) - Vom Zugang zur Flughafen-Lounge bis hin zu Risikomanagement und Visa-Abwicklung, neues Programm bringt mehr Komfort und Vorteile für die Reisenden

Egencia®, der Geschäftsreisespezialist der Expedia-Gruppe, rückt mit einer neuen Serviceleistung die Zufriedenheit der Geschäftsreisenden noch mehr in den Fokus. Das globale, kostenlose Programm mit dem Titel Egencia® Advantage ermöglicht es Reisenden jetzt, zusätzliche Vergünstigungen und Vorteile wie den Zugang zu Flughafen-Lounges oder Visa-Abwicklung zu buchen. Ziel ist es, die Geschäftsreise noch effizienter und produktiver zu machen.

"Als ein führendes Geschäftsreiseunternehmen gehen wir über die Buchung hinaus und bieten Reisenden ein erstklassiges integriertes Erlebnis, das Geschäftsreisen so effizient und angenehm wie möglich macht", sagt Mark Hollyhead, Chief Operating Officer von Egencia. "Es gibt so viele Punkte während der gesamten Reise, an denen wir unterstützen können - vom Check-in bis zum Lounge-Zugang am Flughafen. Bei Egencia können wir dank unserer eigenen Technologie alle Leistungen aus einer Hand bieten. Reisende erhalten so Zugriff auf die Angebote der Serviceanbieter, die sie bevorzugen. Gleichzeitig werden die Richtlinien der Unternehmen eingehalten."

Egencia® Advantage geht mit folgenden Leistungen an den Start; weitere werden folgen:

- LoungeBuddy (https://www.loungebuddy.com/): Online-Plattform mit App, die Informationen über Flughafen-Lounges weltweit für Geschäftsreisende zusammenfasst und buchbar macht. Wenn Reisende beispielsweise am Flughafen einen längeren Aufenthalt haben, bietet das Einchecken in einer Lounge Ruhe und Komfort, um entweder zu arbeiten oder etwas zu essen und sich auszuruhen. - Visa Services : Durch ein globales Netz von Partnern, das u.a. CIBT-Visa (https://cibtvisas.de/) einschließt, bietet Egencia Reisenden Unterstützung bei der Bearbeitung von Visa weltweit an. Dazu zählen die Beantragung, Verlängerung oder das Ersetzen. - AirHelp (https://www.airhelp.com/de/): Die weltweit führende Fluggast-Rechtsgesellschaft unterstützt Geschäftsreisende dabei, Entschädigungen von Airlines bei Flugverspätungen oder Flugausfällen innerhalb der EU einzufordern. Die Zusammenarbeit macht den Reklamationsprozess für Egencia-Reisende so einfach und nahtlos wie möglich. - Risiko-Management bei Geschäftsreisen : Egencia verbindet Reisende mit führenden Anbietern im Risiko-Management, die Services rund um Sicherheit und Gesundheit anbieten.

