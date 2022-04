Scopevisio Group AG

9. Cloud Unternehmertag 2022 im Kameha Grand Bonn

New Work - Erfolgreiche Unternehmensführung nach der Pandemie

Bonn (ots)

Der 9. Cloud Unternehmertag (www.CUT2022.de) der Scopevisio Unternehmensgruppe findet am 4. Mai 2022 im Kameha Grand Bonn statt.

Bei der Veranstaltung für kleine und mittelständische Unternehmen dreht sich alles rund um das Thema hybrides Arbeiten und die digitale Zukunft von Geschäftsprozessen.

Mit rund 900 Teilnehmer:innen gehört der Cloud Unternehmertag zu den größten Events zur Digitalisierung in NRW.

Die Keynotes bei der diesjährigen Präsenzveranstaltung halten der Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer Prof. Dr. Eckart von Hirschhausen sowie der ehemalige FIFA-Schiedsrichter und Fußballexperte Urs Meier.

Arbeitswelten und Geschäftsprozesse haben sich aufgrund der Pandemie rasant geändert. Dezentrales und agiles Arbeiten hat den Bedarf an cloudbasierten Technologien und Diensten gesteigert.

Der Cloud Unternehmertag bietet mittelständischen Unternehmen Entscheidungshilfen und Erfahrungsaustausch rund um die neue Arbeitskultur.

Wo der "Mensch zwischen 0 und 1" steht, wird Prof. Dr. Eckart von Hirschhausen in seiner Keynote erläutern. Über das Thema Führung spricht Urs Meier, der anhand von Beispielen aus dem Fußball aufzeigt, wie "Entscheidungen unter Druck" gemeistert werden. Scopevisio-CEO Dr. Jörg Haas stellt gemeinsam mit Kolleg:innen vor, wie cloudbasierte Technologien Geschäftsprozesse automatisieren, hybrides Arbeiten ermöglichen und zu einer erfolgreichen Unternehmensführung beitragen.

Inspirierende Fachvorträge, Best Practices, spannende Workshops sowie persönliche Checklisten für mehr Automatisierung in Unternehmen runden die Agenda ab. In der begleitenden Ausstellung im Kameha Dome präsentieren sich die Scopevisio Unternehmensgruppe, verschiedene Geschäftspartner und weitere Unternehmen mit ihren Branchenanwendungen, Plattformen und digitalen Lösungen.

"Hybride Arbeitsmodelle werden sich immer mehr durchsetzen", ist Scopevisio-Gründer und Vorstand Dr. Jörg Haas überzeugt. "Cloud-Anwendungen spielen dabei eine wichtige Rolle, denn sie machen die verteilte Zusammenarbeit einfacher und rücken die Schreibtische virtuell zusammen. Digitalisierung und New Work gehen also Hand in Hand", betont Haas. Welche Perspektiven und Möglichkeiten sich dadurch ergeben, zeigt der 9. Cloud Unternehmertag.

Auf dem Cloud Unternehmertag (#CUT2022) kommen jährlich über 900 Geschäftsführer:innen, Digital-Expert:innen, Abteilungs- und IT-Leiter:innen mittelständischer Unternehmen zum gemeinsamen Wissens-, Erfahrungs- und Meinungsaustausch zusammen. Die Veranstaltung zählt zu den größten Digitalisierungsevents in Nordrhein-Westfalen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter: www.CUT2022.de

Cloud Unternehmertag 2022

Mittwoch, 4. Mai 2022

10:00 - 17:00 Uhr

Kameha Grand Bonn

Am Bonner Bogen 1

53227 Bonn

www.CUT2022.de

