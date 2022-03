Simon-Kucher & Partners

Simon-Kucher zum neunten Mal in Folge als "Bester Unternehmensberater" ausgezeichnet

Köln/Bonn (ots)

Im aktuellen Beraterranking von brand eins und Statista erzielt die globale Strategie- und Marketingberatung erneut den ersten Platz in den Bereichen "Marketing, Marke, Pricing" und "Vertrieb, After Sales, CRM" sowie in der Branche "Konsumgüter".

Auch im diesjährigen Branchenranking "Die besten Unternehmensberater Deutschlands 2022"* des Wirtschaftsmagazins brand eins in Zusammenarbeit mit Statista wurde Simon-Kucher & Partners als "Bester Berater" in den Beratungsfeldern "Marketing, Marke, Pricing" sowie "Vertrieb, After Sales, CRM" sowie in der Branche "Konsumgüter" ausgezeichnet.

"Das Ranking von brand eins und Statista wird seit 2014 jährlich durchgeführt - und wir erzielen seitdem jedes Jahr aufs Neue die Top-Position in unseren Kernkompetenzen Pricing und Sales", sagt CEO Andreas von der Gathen. "Ich bin stolz auf unser Team, das sich diesen konstanten Erfolg auf die Fahnen schreiben kann. Unsere langjährige Erfahrung, unsere Beratungsqualität und der Erfolg unserer Arbeit spiegeln sich in genau dieser Auszeichnung, die auf Empfehlungen von Klienten und Kollegen basiert, auf positivste Weise wider."

*Über das Ranking: Die Liste der besten Unternehmensberatungen 2022 (Die besten Unternehmensberater 2022) von brand eins und Statista basiert auf einer Online-Expertenbefragung (Partner und Principales (in Ausnahmefällen Projektleiter) von Unternehmensberatungen, August/September 2021) sowie einer anschließenden Online-Befragung unter ca. 1.330 leitenden Angestellten (Oktober 2021). Darüber hinaus wurden gezielt 205 leitende Angestellte (z. B. Head of Strategy, Head of Business Development etc.) aus DAX, M-DAX, S-DAX und Tec-DAX-Unternehmen recherchiert, die ebenfalls zur Befragung eingeladen wurden (ebenfalls Oktober 2021).

Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: Die Beratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLine Power® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschen Top-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) ist Simon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend im Bereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mit über 1.700 Mitarbeitern in 42 Büros weltweit vertreten.

Original-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell