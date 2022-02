Simon-Kucher & Partners

Simon-Kucher & Partners eröffnet Büro in Helsinki

Die globale Strategieberatung Simon-Kucher & Partners setzt ihren Wachstumskurs weiter fort und eröffnet im Februar ein Büro in Helsinki. Mit der ersten Niederlassung in Finnland hat das Beratungsunternehmen nun insgesamt 42 Standorte in 27 Staaten, darunter vier Büros in den nordischen Ländern.

Mit der Eröffnung des Standorts im Herzen von Helsinki reagiert Simon-Kucher & Partners auf das große Potential für Beratungsleistungen in Finnland. Bereits 2021 hatte die globale Strategieberatung hier branchenübergreifend erfolgreiche Projekte durchgeführt, war vor allem im Bereich Konsumgüter, Einzelhandel, Industriegüter, Telekommunikation, Freizeitreisen und Tourismus sowie B2B-Software aktiv.

Nach zahlreichen Neuaufträgen und einem weit über den Erwartungen abgeschlossenen Fiskaljahr, könnte das Timing für die Büroeröffnung kaum besser sein. "Der finnische Markt zeigt seit Jahren eine starke Nachfrage nach Beratungsleistungen und damit hohes Potenzial für Wachstum. Für uns war jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um in Helsinki unser viertes Büro in den Nordics zu eröffnen", sagt Dr. Andreas Jonason, der als Managing Partner des Stockholmer Büros die Eröffnung des Standorts in Helsinki wesentlich vorantrieb. "Wir haben vor Ort ein starkes Team aufgebaut und sind bereit, die neuen Marktchancen zu nutzen."

Das neue Büro in Helsinki wird von Stefan Söderström geleitet, der Anfang Februar von extern als Managing Partner zu Simon-Kucher & Partners wechselte. "Die Eröffnung des Büros in Helsinki ist nicht nur für Simon-Kucher, sondern auch mich persönlich eine hochinteressante Chance. Ich freue mich darauf, mit den Kunden vor Ort in Kontakt zu treten und unsere Präsenz und Marke in Finnland auf- und auszubauen." Mit zehn Jahren Erfahrung in der Unternehmensberatung schätzt Stefan Söderström die weitere Entwicklung sehr positiv ein: "Wir gehen davon aus, dass das Büro in Finnland im Laufe des Jahres beträchtlich wachsen wird und freuen uns, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihr eigenes Wachstumspotenzial auszuschöpfen."

