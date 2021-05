Simon-Kucher & Partners

Einweihung der "Hermann Simon Business School" in China

Bonn (ots)

Am 11. Mai 2021 wird die Hermann Simon Business School in Shouguang, China eröffnet.

Professor Hermann Simon, Gründer und Ehrenvorsitzender der globalen Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners, ist Namensgeber für eine neu eröffnete internationale Hochschule, deren Gründung 2017 beschlossen wurde. Das Programm der Schule beinhaltet ein internationales dreijähriges Studium.

Simon gilt als einer der einflussreichsten deutschen Managementdenker und ist einziger Deutscher in der globalen Thinkers50 Hall of Fame. Besonders bekannt wurde er durch seine Publikationen zu wenig bekannten mittelständischen Weltmarktführern, den sogenannten "Hidden Champions".

Initiator der neuen Hochschule ist der chinesische Unternehmer Yang Shuren. Er führte sein Unternehmen konsequent nach den "Hidden Champions-Prinzipien" mit den Pfeilern Fokussierung und Globalisierung. Mit dieser Strategie gelang dem Unternehmen im Bereich Spezialchemikalien der Aufstieg zum Weltmarktführer. Die neue Hochschule stellt dieses "Hidden Champions-Konzept" in den Mittelpunkt. Sie sieht ihre Mission in der Ausbildung von mittelständischen Unternehmern und Managern, verbunden mit einer konsequent internationalen Ausrichtung. Als Präsident konnte der renommierte Pekinger Strategieexperte Professor Liu Hongsong gewonnen werden. Die Hochschule wird zudem von einem internationalen Beirat aus führenden Experten unterstützt und hat bereits erste Kooperationen mit Hochschulen in Japan, Israel und Deutschland eingeleitet.

In der virtuellen Antrittsvorlesung bezeichnet Professor Simon China und Deutschland als "Gewinner der Globalisierung" und geht auf neue Trends der Globalisierung ein: "Exporte werden vermehrt durch Direktinvestitionen ersetzt. In diesem Zuge werden Unternehmen verstärkt im jeweils anderen Land investieren." Simon sieht die neue Business School auch als Brückenbauer zwischen China und Deutschland und betont, dass die beiden Länder trotz politischer Unterschiede auf eine gedeihliche wirtschaftliche Zusammenarbeit angewiesen sind. "Wegbleiben ist keine Option und die neue Hochschule wird sicherlich zur internationalen Verständigung beitragen. Es ist außergewöhnlich, dass eine neue Hochschule in China nach einem Deutschen benannt wird und das ehrt mich sehr."

