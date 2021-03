Simon-Kucher & Partners

Simon-Kucher zum achten Mal in Folge als "Bester Berater" ausgezeichnet

Köln (ots)

Im Beraterranking von brand eins und Statista erzielte die globale Strategie- und Marketingberatung erneut den ersten Platz in den Bereichen "Marketing, Marke, Pricing" sowie "Vertrieb, After Sales, CRM".

Auch im diesjährigen Branchenranking "Die besten Unternehmensberater Deutschlands 2021"*, das das Wirtschaftsmagazin brand eins in Zusammenarbeit mit Statista seit 2014 jährlich durchführt, wurde Simon-Kucher & Partners als "Bester Berater" in seinen Kernbereichen "Marketing, Marke, Pricing" sowie "Vertrieb, After Sales, CRM" ausgezeichnet.

"Der konstante Erfolg im brand eins Beraterranking - und das mittlerweile über mehrere Jahre hinweg ohne Unterbrechung - zeigt, dass unsere tiefgehende Expertise, Kompetenz und Qualität in diesen Beraterfeldern anerkannt und wertgeschätzt wird", betont Andreas von der Gathen, co-CEO von Simon-Kucher & Partners. "Ganz besonders stolz macht uns natürlich auch, dass sich der erste Platz aus einer Kombination der für uns sehr wertvollen Klienten-Beurteilungen sowie der Kollegen-Empfehlungen ergibt."

Auch in den folgenden Branchen gehört Simon-Kucher gemäß des Rankings zu den besten Beratern in Deutschland: Konsumgüter & Handel, Sonstige Industrial Goods, Internet & E-Commerce, Chemie & Pharma sowie Health Care.

*Über das Ranking: Die Liste der besten Unternehmensberatungen 2021 (Die besten Unternehmensberater Deutschlands) von brand eins und Statista basiert auf einer Online-Expertenbefragung (Partner und Projektleiter von Unternehmensberatungen, ca. 8.050 Teilnehmer, August/September 2020) sowie einer anschließenden Online-Befragung unter ca. 1.330 leitenden Angestellten Oktober/November 2020).

Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: Die Beratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLine Power® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschen Top-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) ist Simon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend im Bereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mit rund 1.400 Mitarbeitern in 40 Büros weltweit vertreten.

Original-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell