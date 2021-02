Simon-Kucher & Partners

Simon-Kucher & Partners wählt zwei neue Board Member

Köln

Die globale Unternehmensberatung ernennt mit Dr. Allison Dupuy und Dirk Kars zwei neue Mitglieder für das Leadership Board und setzt einen verstärkten Fokus auf die Weiterentwicklung von Firmenwerten, Unternehmenskultur und Diversität.

Die globale Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners hat zum 01. Januar 2021 zwei neue Partner in das Board gewählt: Dr. Allison Dupuy (San Francisco) und Dirk Kars (Köln). "Wir freuen uns sehr, Allison und Dirk im Board zu begrüßen", sagt CEO Mark Billige. "Die beiden bringen dank ihrer langjährigen Erfahrung und wertvollen Expertise neue Perspektiven in unser Leadership Team."

Allison Dupuy ist Managing Partnerin der Simon-Kucher Niederlassung in San Francisco und Regional Head US des Geschäftsbereichs Life Sciences. Sie ist Teil der Global Pharma and Biotech Practice, des US Leadership Teams sowie des Life Sciences Leadership Teams, und berät führende Pharma- und Biotech-Unternehmen weltweit zu Preisgestaltung und Marktzugang. Außerdem ist Dupuy eine treibende Kraft in Simon-Kuchers globalem Diversity and Inclusion (D&I) Committee.

"Allison ist engagiert, motiviert und erfolgreich in dem, was sie macht. Deshalb war es nur der nächste logische Schritt, dass sie ins Leadership Board gewählt wurde. Wir werden auch weiterhin Frauen in Führungspositionen immer fördern und unterstützen", sagt Billige.

Dirk Kars ist Managing Partner des Kölner Büros von Simon-Kucher. Er berät Kunden aus der Pharma- und Biotech-Branche weltweit, von großen Konzernen bis hin zu kleinen Start-ups, zu globalen Preis-, Vertrags- und Marktzugangsstrategien. Seine Beratungsexpertise umfasst auch die Bereiche Orphan Drugs und innovative Gentherapien.

Seit über zwanzig Jahren im Unternehmen, hat Kars bereits an den unterschiedlichsten Simon-Kucher-Standorten weltweit gearbeitet und dort die Life-Sciences-Teams aufgebaut und weiterentwickelt. Auf diese Weise hat er während seiner Zeit bei Simon-Kucher nicht nur das Wachstum des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet, sondern auch den Werdegang zahlreicher Kollegen unterstützt und gefördert.

Das Simon-Kucher Leadership Board besteht aus neun Mitgliedern, darunter die beiden Co-CEOs und sieben gewählte Partner. 2021 setzt sich das Board folgendermaßen zusammen:

Dr. Andreas von der Gathen (CEO, Bonn), Mark Billige (CEO, London), Dr. Allison Dupuy (San Francisco), David Vidal (Paris), Dirk Kars (Cologne), Madhavan Ramanujam (San Francisco), Mert Terzioglu (Istanbul), Dr. Rainer Meckes (Bonn), Robert Dumitrescu (Paris).

