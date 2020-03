Simon-Kucher & Partners

Hermann Simon veröffentlicht neues Buch: "Am Gewinn ist noch keine Firma kaputtgegangen"

Der Unternehmensgründer und international renommierte Managementdenker Hermann Simon plädiert für Gewinn als oberstes Unternehmensziel: Denn für ihn ist Gewinn das einzige Kriterium für den nachhaltigen Erfolg und die Überlebensfähigkeit eines Unternehmens.

Hermann Simon zählt zu den einflussreichsten Managementdenkern unserer Zeit. Er ist der Entdecker der "Hidden Champions" und hat innerhalb weniger Jahrzehnte die international erfolgreiche Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners aufgebaut. Sie gilt heute als Weltmarktführer für Preisberatung.

In seinem neuen Buch präsentiert Simon fundierte Analysen und Handlungsempfehlungen für eine gewinnorientierte und nachhaltige Unternehmensführung. Er stellt stets einen Praxisbezug her, indem er die Leistungen zahlreicher Unternehmen aus verschiedenen Branchen der Weltwirtschaft beleuchtet. Dabei liefert er neben Analyseergebnissen konstruktive Handlungsstränge, die auf die Gewinnorientierung und die Erhaltung des Shareholder-Values einzahlen. Zu den Gewinntreibern Preis, Absatz und Kosten liefert Simon konkrete Handlungsempfehlungen.

Darüber hinaus zeigt Simon anhand zahlreicher Fallstudien und Zitate, dass der Unternehmensgewinn nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine emotionale Seite hat. Der wichtigste und zugleich ethische Erfolgsfaktor: Gewinne kommen in der Regel auch Arbeitnehmern, Partnern der Wertschöpfungskette, Banken, dem Staat und dem gesellschaftlichen Umfeld zu Gute.

"Am Gewinn ist noch keine Firma kaputtgegangen" erscheint am 11. März 2020 im Campus Verlag. Dort erschienen u.a. auch "Hidden Champions - Aufbruch nach Globalia" (1996/2012), "Preisheiten" (2013/2015) und Simons Autobiografie "Zwei Welten, ein Leben" (2018).

Über Hermann Simon:

Hermann Simon zählt als erster und einziger Deutscher zu den "Thinkers50", den 50 führenden Managementdenkern der Welt. Der Entdecker des "Hidden Champions"-Konzepts war Professor für Marketing an den Universitäten Bielefeld und Mainz. Es folgten Stationen in Harvard und Stanford, am MIT und INSEAD, an der Keio University in Tokio und der London Business School. 1985 gründete er Simon-Kucher & Partners, wo er bis 2009 als CEO fungierte. Heute ist das Unternehmen Weltmarktführer für Preisberatung. Simon ist international gefragter Vortragsredner sowie Autor zahlreicher Bücher, die in bis zu 27 Sprachen übersetzt wurden.

Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: Die Beratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLine Power® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschen Top-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) ist Simon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend im Bereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mit über 1.400 Mitarbeitern in 39 Büros weltweit vertreten.

