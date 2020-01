Simon-Kucher & Partners

Köln: Simon-Kucher bezieht neue Geschäftsräume im Kranhaus Süd

Köln (ots)

Die globale Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners hat zum 1. Januar 2020 die oberen beiden Etagen des Kranhaus Süd im Kölner Rheinauhafen bezogen. Hauptgrund für den Umzug in größere Räumlichkeiten ist das starke Wachstum des Unternehmens - insbesondere am Kölner Standort. Dieser wurde im Jahr 2007 mit gerade einmal 22 Mitarbeitern in den vorherigen Büroräumen am Gustav-Heinemann-Ufer 56 eröffnet. Seitdem ist die Anzahl der Mitarbeiter auf rund 140 angestiegen. Damit ist das Kölner Büro nach Bonn der zweitgrößte Standort der Unternehmensberatung.

Köln als wichtiger Standort für zukünftiges Wachstum

"Für Simon-Kucher ist Köln ein wichtiger Standort. In der Rheinmetropole sind Unternehmen aus nahezu allen wichtigen Branchen ansässig, denen wir mit unseren Beratungsleistungen zu nachhaltigem Wachstum verhelfen. Zudem ist Köln als Stadt neben Frankfurt und München ebenfalls für viele junge Universitätsabsolventen attraktiv, die eine Karriere in der Beratung anstreben", so Dirk Kars, Senior Partner bei Simon-Kucher und Managing Partner des Kölner Büros.

Die neuen Räumlichkeiten im Rheinauhafen bieten auf insgesamt knapp 4.000 Quadratmetern langfristig Platz für bis zu 240 Beschäftigte. "Wir sind damit optimal für unser zukünftiges Wachstum aufgestellt. Ein wichtiger Punkt war zudem die zentrale Lage und gute Erreichbarkeit mit dem Fahrrad, dem Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln", so Kars.

Moderne Arbeitsplatzgestaltung

In den neuen Geschäftsräumen wurde ein Bürokonzept mit moderner Infrastruktur geschaffen. Flexible Arbeitsbereiche mit Ruhezonen, Telefon-Boxen und Meetingräumen mit top-moderner Audio-Video-Ausstattung sowie hierarchiefreie Raumkonzepte bieten ein optimales Arbeitsumfeld. "Unsere Mitarbeiter können sich je nach Aufgabe den passenden Ort im Büro flexibel auswählen. Ziel war es, eine produktive Arbeitsumgebung in einer offenen Bürokultur zu schaffen", fasst Kars zusammen.

