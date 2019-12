Simon-Kucher & Partners

Simon-Kucher ernennt weltweit 20 neue Partner

Köln (ots)

Die Zahl der Partner im Unternehmen steigt auf über 130. Das starke Wachstum der Beratung geht in allen Märkten weiter.

Die globale Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners ernennt zum 1. Januar 2020 20 neue Partner. Damit steigt die Zahl der Partner weltweit auf über 130. "Beratung im Bereich Umsatz- und Gewinnsteigerung und unser Kernthema Pricing sind nach wie vor sehr gefragt. Daher setzen wir unser globales Wachstum fort - und das zeigt sich auch in der Partnerschaft. 2020 ernennen wir gleich 20 neue Partner", sagt CEO Dr. Georg Tacke. Die Beratung mit Hauptsitz in Bonn ist ein globales Unternehmen mit aktuell 1.400 Mitarbeitern und 39 Büros in 25 Ländern. "Die neuen Partner spiegeln unsere Internationalität ganz klar wider", so Tacke.

Die neu gewählten Partner im Überblick:

USA William Humsi, Atlanta, Shikha Jain, Boston, Bhavin Manjee, New York, Lisa Sun, New York, Sara Yamase, Houston, Nicholas Zarb, San Francisco

Deutschland Jan Bordon, München, Jens Hasche, Köln, Andreas Hudelmaier, München, Martin Mattes, Bonn, Matthias Nisster, München, Simone Seiter, Frankfurt

Europa (Rest) Miguel Afán de Ribera, Madrid, Arjen Brasz, Amsterdam, Diane Cosset, Paris, Jos Eeland, Amsterdam, Gregory Harwood, London, Rosalind Hunter, London, Tomasz Stec, Warschau

Sonstige Länder Jason Carley, Sydney

