Simon-Kucher & Partners eröffnet Büro in Houston

Das Büro in Houston ist der siebte Standort des Beratungsunternehmens in den USA, dem größten Wachstumsmarkt von Simon-Kucher & Partners. Die Beratung erhöht damit ihre globale Präsenz auf 39 Büros in 25 Ländern.

Die globale Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners setzt ihre Expansion in den USA mit einem neuen Büro in Houston fort. Das neu eröffnete Büro in der größten Stadt Texas ist neben Atlanta, Boston, Chicago, Silicon Valley, New York und San Francisco der siebte Standort der Beratung in den Vereinigten Staaten.

Geleitet wird das Büro von Simon-Kucher Partner Philip Daus, der seit mehr als 15 Jahren für die Beratung tätig ist. "Houston ist als weltweite Energiehauptstadt und als einer der führenden Produktionsstandorte in den USA, an dem mehr als 3.000 internationale Unternehmen vertreten sind, Dreh- und Angelpunkt der Region und damit der logische Standort für unser siebtes US-Büro", sagt Philip Daus. "Simon-Kucher arbeitet seit über zehn Jahren mit Unternehmen in ganz Texas und im Südwesten der USA zusammen. Mit dem neuen Büro in Houston können wir diese Kunden künftig noch besser bedienen. Houston ist zudem ein hervorragender Standort, um hochqualifizierte Ingenieure und High-Tech-Talente mit einem Verständnis für lokale Märkte und Branchen anzuwerben."

"Unser Wachstum in den Vereinigten Staaten in den letzten 20 Jahren ist beachtlich - alle vier bis fünf Jahre verdoppeln wir dort unser Geschäft", so Dr. Georg Tacke, CEO von Simon-Kucher & Partners. "Um diese Entwicklung fortzuführen, ist es wichtig, in den strategisch wichtigsten Märkten der USA präsent zu sein. Dort finden wir dann genau die hochqualifizierten Mitarbeiter, die unser Wachstum weiter vorantreiben. Simon-Kucher ist es in den letzten 20 Jahren gelungen, sich in den USA als führendes Beratungsunternehmen für Wachstum, Monetarisierung/Pricing und Commercial Excellence zu positionieren. Die Tatsache, dass 80 Prozent unseres dortigen Geschäfts mit Stammkunden erfolgt, bestätigt uns in unserer Strategie", so Tacke.

Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: Die Beratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLine Power® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschen Top-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) ist Simon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend im Bereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mit über 1.400 Mitarbeitern in 39 Büros weltweit vertreten.

