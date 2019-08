Simon-Kucher & Partners

Disney+: Konservative Preispolitik für neuen Streaming-Dienst

Köln (ots)

Ein neues Angebot sorgt für Unruhe auf dem Streaming-Markt: The Walt Disney Company veröffentlicht neue Details zu seinem Streaming-Dienst. Wie diese zu beurteilen sind, erklärt Lisa Jäger, verantwortlicher Partner für den Bereich Media bei der globalen Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners.

Diese Woche hat Disney den lang erwarteten Startzeitpunkt für sein Streaming-Angebot bekanntgegeben: Ab dem 12. November 2019 ist Disney+ in den USA, Canada und den Niederlanden verfügbar, am 19. November folgen Australien und Neuseeland. Wann der Service auch deutschen Nutzern zur Verfügung steht, ist noch ungewiss. Keine große Überraschung ist der Preis: Mit 6,99 US-Dollar pro Monat (oder 69,99 US-Dollar bei jährlicher Zahlung) bzw. 6,99 Euro monatlich oder 69,99 Euro im Jahr orientiert sich der Unterhaltungsriese an der Konkurrenz. Wie Simon-Kucher in einer aktuellen Studie* zur Relevanz und Nutzung von Streaming-Diensten herausfand, empfinden Nutzer einen monatlichen Preis von circa zehn Euro für das ebenfalls neue Streaming-Angebot von Apple (Apple TV+) als fair.

Niedriger Preis dank Sparten-Angebot?

Diesen Preis unterbietet Disney+ laut Unternehmensverlautbarung leicht. Ebenso liegen die stärksten Konkurrenten mit ihren Basis-Angeboten gleichauf oder leicht darüber (Netflix: 7,99 Euro monatlich, Amazon Prime: 69 Euro im Jahr). Der Grund für diese Entscheidung wird sein, dass Disney mit seinen Marken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic ein eindeutig auf Kinder und Familien zugeschnittenes Special-Interest-Angebot aufweist. Da hier keine so große Zielgruppe wie bei Wettbewerbern zu erwarten ist, entscheidet sich der Konzern für mehr Attraktivität durch einen niedrigeren Preis. Die höhere Zahlungsbereitschaft für Apple TV+ ist klar an ein breiter aufgestelltes Content-Angebot gekoppelt. Insofern ist die angekündigte Preispolitik auf den ersten Blick plausibel, aber auch sehr konservativ. Disney orientiert sich damit jedenfalls nicht an der kommunizierten Zahlungsbereitschaft vieler Zuschauer und könnte damit bares Geld verschenken. Ob sich diese Preispolitik für Disney+ bewährt, wird sich zeigen, wenn die genauen Inhalte es Senders bekannt sind.

*Über die Studie: Die Studie "Relevanz und zukünftige Nutzung von Apple TV+" wurde von Simon-Kucher & Partners im März und April 2019 in neun Ländern (Australien, Brasilien, Chile, Deutschland, Frankreich, Mexiko, Singapur, UK, USA) durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 490 streaming-affine Personen zu ihrem aktuellen und künftigen Fernsehverhalten befragt. Alle Teilnehmer gaben an, entweder bereits ein Streaming-Abonnement zu besitzen oder sich vorstellen zu können, in Zukunft eines abzuschließen. Weitere Informationen sind hier erhältlich: https://www.simon-kucher.com/de/about/media-center/neue-studie-streaming-wird-traditionelles-fernsehen-ersetzen

Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: Die Beratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLine Power® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschen Top-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) ist Simon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend im Bereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mit rund 1.300 Mitarbeitern in 38 Büros weltweit vertreten.

Pressekontakt:

Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne

zur Verfügung:

Anne Angenvoort (PR-Manager)

Tel.: +49 221 36794 387

E-Mail: Anne.Angenvoort@simon-kucher.com

www.simon-kucher.com

Original-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell