MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Märchen, „Schloss Einstein“ und mehr: MDR kuratiert kindersicheres Streaming in der ARD Mediathek

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Einen geschützten Kinderbereich finden Interessierte ab sofort auch in der ARD Mediathek. Der MDR kuratiert gemeinsam mit KiKA den neuen Bereich für die gesamte ARD.

Inhalte für die ganze Familie: Ob „Unser Sandmännchen“, „Schloss Einstein“, „Die Pfefferkörner“ oder „Fritzi und Sophie“ - in einem neuen geschützten Kinderbereich der ARD Mediathek können die Jüngsten nun je nach Altersgruppe kindgerecht ein ausgesuchtes Programm abrufen.

Der neue Kinderbereich schafft unvergessliche Familienmomente für Groß und Klein. Die kindgerechte Gestaltung und die vereinfachte Navigation geben Eltern Sicherheit. So können Kinder sicher, spielerisch und selbstständig ihre Inhalte erkunden. Für jedes Kind kann ein Kinderprofil in der ARD Mediathek ganz einfach und ohne Zusatzkosten von den Eltern angelegt werden.

Jana Brandt, Programmdirektorin MDR und ARD Koordinatorin Kinder- und Familie:

"Das Kinderprofil in der ARD Mediathek bietet die Kinder- und Familieninhalte von ARD, KiKA und, über die Empfehlungen, auch des ZDF. Dieser geschützte Raum ist altersgerecht gestaltet. Und macht Lust auf die Lieblingsserien und Filme für Kinder und die ganze Familie. Wir erstellen das Angebot gemeinsam mit den Kollegen und Kolleginnen von KiKA."

Das Design unterscheidet folgende Altersstufen: bis 5 Jahre, 6-8 Jahre, 9-13 Jahre. Die Inhalte orientieren sich an der FSK und unterscheiden folgende Altersstufen: bis 5 Jahre, 6-8 Jahre, 9-11 Jahre, 12-13 Jahre. Eine erste Stufe des Kinderprofils können angemeldete Nutzer und Nutzerinnen ab sofort nutzen. Dort können sie Kinderprofile hinzufügen, diese mit einer PIN kindersicher machen und auch jedem Kind eine Alterseingruppierung zuschreiben. So bekommen Kinder nur das zu sehen, was für sie liebevoll und für ihre Altersstufe entsprechend kuratiert wurde. Das Kinderprofil ist in einer Beta-Phase, der komplette Launch wird in der ersten Jahreshälfte 2025 stattfinden.

Das Kinderprofil wird gemeinsam von ARD und KiKA unter Federführung des MDR kuratiert. Der KiKA ist in besonderem Maße eine Qualitäts- und Gütesiegel für Kinderinhalte. Er ist ein Gemeinschaftsprogramm der ARD und des ZDF. Beide sind gemeinsam Träger und gleichberechtigte rundfunkrechtliche Veranstalter dieses Kinderangebots. Für die laufenden Geschäfte des KiKA ist der federführende MDR verantwortlich.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell