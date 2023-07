MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„Generation Crash“: MDR-Doku über die Ost-Millennials

Wie geht Erwachsenwerden in Ostdeutschland in den Neunziger- und Nullerjahren? Die zweiteilige Dokumentation „Generation Crash – Wir Ost-Millennials“ erzählt ein Kapitel, das bislang in der kollektiven Erinnerung an die Nachwendezeit gefehlt hat. Und das, obwohl die mitunter traumatischen Erfahrungen der jungen Menschen im Osten ihr Leben bis heute prägen. Ab sofort (4. Juli 2023) in der ARD Mediathek.

Geboren wurden sie noch in der DDR. Doch sie waren viel zu jung, um zu begreifen, was dieser Staat war, was er und seine Auflösung für ihre Eltern und Großeltern bedeuteten. Filmemacher Nils Werner hat für die zweiteilige Doku mit Ostdeutschen gesprochen, die ihre Erfahrungen auf ganz unterschiedliche Weise aufarbeiten. Dabei sind u.a. Autor Hendrik Bolz („Nullerjahre“), die Soziologin Katharina Warda („Dunkeldeutschland“), Rapper Andy Zirnstein alias „Der Asiate“, Regisseur und Schauspieler Tucké Royale („Neubau“) und die Politologin Anna Stiede (Theaterkollektiv „Panzerkreuzer Rotkäppchen“).

„Mit uns hat nie jemand über dieses Land gesprochen und darüber, warum alles um uns herum so grau und trist war.“ Die 1987 in Apolda geborene Anna Stiede ist nicht die einzige, die sich mit Mitte 20 notgedrungen selbst auf die Suche nach Antworten begibt. Dass es nach 1990 einen großen „Crash“ gab und wie die Treuhand mit der überall sichtbaren Deindustrialisierung des Ostens zusammenhing, wird den Ost-Millennials erst jetzt im Rückblick klar.

Ihre Versuche, als Teenager in ihrer Heimat eine subkulturelle Gegenwelt aufzubauen, kollidierten regelmäßig mit der brachialen Realität. Vor allem mit der Realität derer, die mit rechten Parolen und Gewalt auf alles einschlagen, was als „fremd“ und „anders“ gilt. Das setzt sich als Schock-Erfahrung fest. „Mein Grundgefühl war eigentlich Angst und Ohnmacht“, sagt der in Stralsund aufgewachsene Hendrik Bolz.

Wie sie es trotzdem geschafft haben, ihren Weg zu gehen und welche Bedeutung der Osten nach wie vor für die eigene Identität hat, davon erzählt der Film. Songs von Feeling B und Schleimkeim oder Trettmanns „Grauer Beton“ und Ausschnitte aus TV-Reportagen aus den Neunzigern ergänzen die Erzählungen zu einem umfassenden und überraschenden Psychogramm der „Generation Crash“.

Die Protagonistinnen und Protagonisten

Hendrik Bolz, Jahrgang 1988, Autor („Nullerjahre“) und Rapper („Zugezogen Maskulin“), aufgewachsen in Stralsund/Mecklenburg-Vorpommern

Katharina Warda, Jahrgang 1985, Autorin, Soziologin („Dunkeldeutschland“), aufgewachsen in Wernigerode/Sachsen-Anhalt

Anna Stiede, Jahrgang 1987, Politologin, Kuratorin & Performerin („Panzerkreuzer Rotkäppchen“, „Treuhandtechno“), aufgewachsen in Jena/Thüringen

Andy Zirnstein, Jahrgang 1988, Musiker („Der Asiate“), aufgewachsen in Großröhrsdorf/Sachsen

Tucké Royale, Jahrgang 1984, Autor, Regisseur, Musiker, Schauspieler, aufgewachsen in Quedlinburg/Sachsen-Anhalt

Robert Ohde, Jahrgang 1982, damals Rapper („Preußisch Gangstar“), aufgewachsen in Buckow/Brandenburg

Benjamin Succow, Jahrgang 1987, damals Rapper („Preußisch Gangstar“), aufgewachsen in Buckow/Brandenburg

Der Film von Nils Werner (Jahrgang 1971, aufgewachsen im thüringischen Mühlhausen) wurde von der Leipziger Produktionsfirma Schulz/Wendelmann im Auftrag des MDR produziert. Die Redaktion beim MDR hatte Nora Große Harmann.

Beide Teile à 45 Minuten sind ab 4. Juli 2023 in der ARD Mediathek zu sehen, die TV-Ausstrahlung beim MDR ist im Oktober geplant.

