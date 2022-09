MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„Goldene Henne 2022“: Votingstart für Publikumskategorie #onlinestars

Vom 5. Oktober, 00.00 Uhr, bis zum 7. Oktober ist das Publikum aufgerufen, unter fünf Kandidatinnen und Kandidaten, die im Social-Media-Bereich aktiv sind, den „Goldene Henne“-Onlinestar zu wählen. Für die Nominierten Luis Bauer, Jasmin „Gnu“, Adrian Kozakiewicz, Nadine Breaty sowie Dennis & Benni Wolter kann ausschließlich unter www.goldene-henne.de abgestimmt werden. Die Verleihung der „Goldenen Henne 2022“ wird am 7. Oktober ab 20.15 Uhr live im MDR-Fernsehen übertragen.

Am 7. Oktober wird zum 28. Mal die „Goldene Henne“ verliehen. Mit Deutschlands größtem Publikumspreis ehrt die Zeitschrift Super Illu zusammen mit dem MDR die beliebtesten Stars und Persönlichkeiten in Deutschland. In diesem Jahr entscheidet das Publikum über die Preisträgerinnen und Preisträger in den Kategorien Entertainment, Schauspiel, Musik, Sport sowie Aufsteiger des Jahres und wählt in der Kategorie #onlinestars erneut auch den Lieblingsstar aus dem Internet. Alle Nominierten haben eine riesige Fangemeinde und begeistern mit ihrem unverwechselbaren Stil.

Zur Wahl in der Kategorie #onlinestars stehen:

Luis Bauer, Tik Tok-Star und wahrscheinlich bekanntester Bestatter Deutschlands,

Jasmin „Gnu“, erste deutsche Gaming-YouTuberin,

Adrian Kozakiewicz, einer der größten Insektenzüchter Europas, Insecthaus TV auf YouTube,

Nadine Breaty, Social-Media-Influencerin, die über Krankheitsbilder wie Borderline und Piebaldismus aufklärt und sich gegen Mobbing einsetzt,

Dennis & Benni Wolter, Moderatoren & Entertainer der Unterhaltungsshow World Wide Wohnzimmer.

Die Kandidatinnen und Kandidaten werden in der aktuellen Ausgabe der Super Illu ausführlich vorgestellt.

Abgestimmt werden kann ab Mittwoch, 5. Oktober 2022, 00.00 Uhr, bis Freitagabend, 7. Oktober, unter www.goldene-henne.de. Das Voting wird während der Live-Sendung am Abend beendet und die Gewinnerin bzw. der Gewinner in der TV-Gala verkündet.

Die Verleihung der „Goldenen Henne 2022“ wird am 7. Oktober ab 20.15 Uhr live aus dem Studio 3 der media city leipzig im MDR-Fernsehen übertragen. Moderator des Abends ist Florian Silbereisen.

Unter den Showacts sind Alphaville, Roland Kaiser, Adel Tawil, Michael Patrick Kelly, City, Andreas Gabalier, Rahel und Leony.

