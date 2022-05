MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„Freie Sachsen": MDR-Webserie „exactly" mit neuer Folge über Propaganda und Proteste

Leipzig

Wer sind die „Freien Sachsen“ und was wollen sie erreichen? Die MDR-Webserie „exactly“ beleuchtet die Aktivitäten der Kleinpartei seit ihrer Gründung vor einem Jahr. Offengelegt wird eine konsequente Vernetzung von Akteuren aus rechtsextremen Strukturen. Die neue Folge ist ab 23. Mai, 10.00 Uhr in der ARD Mediathek und ab 17.00 Uhr auf YouTube zu sehen.

Die „Freien Sachsen“ haben als politische Kleinpartei innerhalb von wenigen Monaten erfolgreich für die Anti-Corona-Proteste mobilisiert, wodurch ihr gesellschaftlicher Einfluss auf den ersten Blick gewachsen scheint. Ihrem Telegram-Kanal folgen mehr als 140.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Lokale Gruppen und Initiativen sammeln sich unter dem Dach der Partei mit dem Hauptanliegen: Protest gegen den Staat.

Der Film zeigt, was diese Partei ausmacht und wie sie so erfolgreich mobilisieren konnte. Er beleuchtet dabei auch die Vernetzung von rechtsextremen Strukturen und Kadern. Vorsitzender der „Freien Sachsen“ ist Martin Kohlmann, Gründer von „Pro Chemnitz“. Als Rechtsanwalt hat er auch finanziell etwas von den Protesten. Er vertritt zahlreiche „Spaziergänger“ in Bußgeldverfahren. Seine rechte Hand, Michael Brück, war in Dortmund lange Jahre als militanter Rechtsextremist bekannt. Auch sehr aktiv: Stefan Hartung, NPD Kreisrat aus dem Erzgebirge. Ihn stellt die Kleinpartei im Erzgebirge zur Landratswahl am 12. Juni auf.

Wird sich mit dieser Kandidatur das politische Klima verändern? Anhänger der Partei üben sich regelmäßig darin, etwa den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer bei Terminen zu beschimpfen und zu bedrängen.

Auch hinsichtlich des Ukraine-Krieges fällt die Haltung der Partei auf. Sie spricht sich offiziell gegen den Krieg aus. Aber gleichzeitig befürwortet sie die Anerkennung der Separatistenrepubliken Luhansk und Donezk – auch als Vorbild für eine sächsische Autonomie.

Mit der Kleinpartei „Freie Sachsen“ beschäftigt sich auch „Exakt – Die Story“ am 25. Mai, 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen.

