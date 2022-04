MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Talk „Fakt ist!“ zum Thema: „Wie frei ist unsere Presse?“

Video-Infos

Download

Leipzig (ots)

Unabhängig und überparteilich sollen Journalistinnen und Journalisten berichten. Doch seit einiger Zeit regen sich Unzufriedenheit und Kritik. Was dahinter steckt – darüber diskutiert zum Tag der Pressefreiheit die Runde bei „Fakt ist!“ aus Magdeburg am Montag, 2. Mai 2022. Zu sehen ist der MDR-Talk ab 20.30 Uhr im Livestream auf mdr.de/tv und auf dem MDR-YouTube-Kanal sowie um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek.

Sie gilt als wichtige Säule einer guten und wehrhaften Demokratie, gar als vierte Macht im Staat: eine freie und unabhängige Presse. Zeitungen, Radio, Fernsehen und Online-Medien sollen objektiv und ohne Einflussnahme berichten, die Mächtigen kontrollieren, Missstände aufdecken und anprangern, wo Macht missbraucht und gegen Gesetze verstoßen wird.

Dass dies in Deutschland gut funktioniert, daran mehren sich in Teilen der Bevölkerung seit einiger Zeit Zweifel. Auch der Statistik von „Reporter ohne Grenzen“ zufolge ist es um die Pressefreiheit hierzulande nicht mehr „gut“, sondern nur noch „zufriedenstellend“ bestellt.

Deutschland sank um zwei Plätze auf den 13. in der weltweiten Rangfolge. Gründe dafür: zunehmende Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten am Rande von Demos sowie Hass und Hetze gegen sie im Netz.

Andererseits beklagen Journalisten auch, dass selbst Behörden immer wieder Auskünfte verweigern. Das Misstrauen gegen das Berufsbild wächst – Vorwürfe wie „Lügenpresse“ und „Staatsmedien“ machen die Runde, nicht nur gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Was ist dran an solchen Vorwürfen? Wie können Unabhängigkeit und Objektivität gewährleistet werden? Und wie finden sich Mediennutzer heute zurecht, in einer eigentlich sehr freien Medienwelt, in der jeder seine Sicht verbreiten kann?

Darüber diskutiert Anja Heyde mit folgenden Gästen:

Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des MDR,

Franziska Klemenz, Lokal-Reporterin bei der „Sächsischen Zeitung“,

Dr. Mandy Tröger, Kommunikationswissenschaftlerin, und

Torsten Küllig, Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V.

Bürgerreporter Stefan Bernschein spricht mit der russischen Journalistin Angelina Davydova und kommt mit Gästen im Publikum ins Gespräch.

Im Anschluss an den Talk wird MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer von ca. 21.30 bis 22.00 Uhr im Stream und auf dem Facebook-Kanal von MDR SACHSEN-ANHALT live Fragen von Userinnen und Usern beantworten.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell