Science-Fiction-Hörspiel zum Mitmachen: MDR schickt „Schloss Einstein“-Crew auf „Mission to Mars”

Fünf Darstellerinnen und Darsteller der beliebten MDR/KiKA-Serie „Schloss Einstein“ gehen auf akustische Mars-Mission. Die Hauptrolle bei der Reise ins All übernehmen aber die Hörerinnen und Hörer: Per Sprachbefehl oder auf der Website können sie über den Verlauf des Science-Fiction-Hörspiels entscheiden – ab 8. April 2022 spielbar via SmartSpeaker (Amazon Alexa, FireTV, Google Assistant) und unter missiontomars.mdr.de.

Die Welt steht kurz vor der Klimakatastrophe. Eine Forschungsreise auf den Mars soll wichtige Erkenntnisse im Kampf gegen die Klimaerwärmung bringen. Die Raumfahrtorganisation „Galax-Pi“ stellt die Crew für die Expedition ins All zusammen. Das ist das Ausgangsszenario für das neue Science-Fiction-Hörspiel des MDR.

Hinter „Galax-Pi“ steht die erfolgreiche Unternehmerin Pia Pigalke (Marie Borchardt), eine ehemalige „Schloss Einstein“-Schülerin. In ihrem Auftrag gehen die Astrobiologin Dr. Martha Pracht (Luna Kuse) und Astrodynamiker Till Hainzinger (Jonas Kaufmann) – zwei weitere Ex-Einsteiner – an Bord des Forschungsraumschiffs „Einstein Explorer“. Das VIP-Ticket für die Mars-Mission bekommen die Hörerinnen und Hörer, die damit zugleich die Hauptrolle übernehmen.

„Mission to Mars“ ist eines der beiden Gewinnerprojekte des Innovationswettbewerbs „MDR next“. „Das interaktive Hörspiel hat die Jury überzeugt, weil die Idee im direkten Austausch mit der Schloss-Einstein-Community entstanden ist. Dieser klare Fokus auf die Zielgruppe hat uns bei der Entwicklung des Storytellings und der technischen Umsetzung extrem geholfen“, erklärt Christoph Rieth, Leiter von „MDR next“.

In vier Folgen können die Hörerinnen und Hörer über den Verlauf der Mars-Mission entscheiden: Per Sprachbefehl via Smartspeaker oder durch Eingabe auf der Website steuern sie die Handlung und treffen an bestimmten Wegmarken wichtige Entscheidungen. Dabei wird spielerisch Wissen übers Weltall und den Mars abgefragt. Den Absturz des Raumschiffs zu verhindern ist bei der ganzen Mission noch eines der geringeren Probleme, denn nicht alle Crew-Mitglieder verfolgen das gleiche Ziel ...

Durch das Hörerlebnis führt Sprecherin Maria Koschny (u.a. Synchronstimme von Jennifer Lawrence). Neben Marie Borchardt, Luna Kuse und Jonas Kaufmann sind noch die Stimmen der Ex-Einstein-Darsteller Ada Maria Lüer und Flavius Budean zu hören. Eine Folge dauert zwischen 15 und 30 Minuten. Konzipiert ist das Hörspiel für 12- bis 17-Jährige.

„Mission to Mars” kann über Amazon Alexa, FireTV, Google Assistant und unter missiontomars.mdr.de genutzt werden.

Realisiert wurde das Hörspiel in Zusammenarbeit mit EarReality GmbH und Lauscherlounge GmbH (Regie: Josef Ulbig). Die Idee stammt von Nicole Schneider und Florian Friedrich aus der Redaktion Kinder und Familie des MDR, die gemeinsam mit Christin Schulz und Amelie Hüsni die Redaktion für das Projekt hatten. Das Autorenteam um Dana Bechtle-Bechtinger (langjährige Autorin bei „Schloss Einstein“) und Daniel Wild („Interaktive Tatorte“, „Tag X“) wurde unterstützt von Jörg Benne (Interaktives Storytelling) und Anne-Dorette Ziems (wissenschaftliche Beraterin).

