Über 74 Millionen Abrufe von „Kekulés Corona Kompass“ – Ende März startet „Kekulés Gesundheitskompass“ bei MDR AKTUELL

Vor zwei Jahren veröffentlichte MDR AKTUELL im Radio und als Podcast erstmalig „Kekulés Corona Kompass“. Er klärt seitdem regelmäßig über die wichtigsten Pandemie-Themen auf, beantwortet Fragen und gibt Orientierung. Der Podcast wird ab jetzt zweimal wöchentlich fortgesetzt. Hinzu kommt ab 31. März „Kekulés Gesundheitskompass“ der zu aktuellen Gesundheits- und Medizinthemen informiert.

Die Corona-Pandemie bestimmt seit mehr als zwei Jahren den Alltag und das tägliche Leben vieler Menschen. Als verlässlicher Informationsbegleiter hat sich dabei der Virologe und Epidemiologe Professor Alexander Kekulé im Podcast „Kekulés Corona Kompass" erwiesen. Die erste Folge veröffentlichte der MDR vor zwei Jahren. In fast 300 Ausgaben haben seitdem Moderator Camillo Schumann und Alexander Kekulé über Alltags- und FFP2-Masken, Virusmutationen, Studienergebnisse und über die Impfstoffentwicklung gesprochen.

Über 74 Millionen Abrufe

Bis März 2022 hat „Kekulés Corona-Kompass“ auf den verschiedenen Plattformen insgesamt 74,36 Millionen Abrufe erzielt. Am meisten gehört wird der Podcast über mdr.de und die ARD-Audiothek. Auf allen Plattformen besonders gefragt sind die Spezial-Folgen mit den Fragen der Hörerinnen und Hörer. Die Specials erzielten seit Start auch auf YouTube sechsstellige Abruf-Zahlen. Da das Pandemiegeschehen in Deutschland weiter hoch ist, setzt MDR AKTUELL „Kekulés Corona-Kompass“ fort. Ab sofort ändert sich jedoch die Taktung: Die Basisvariante läuft mit neuen Episoden dienstags, die Spezialausgabe mit Antworten auf Publikumsfragen am Samstag.

Neu: „Kekulés Gesundheitskompass“

Dem Wunsch vieler Hörerinnen und Hörer nachkommend, entsteht nun mit „Kekulés Gesundheitskompass" ein neuer Podcast zu aktuellen Gesundheits- und Medizinthemen, der u. a. über Impfungen, Zivilisationskrankheiten und Gesundheitspolitik informiert. MDR AKTUELL-Moderator Camillo Schumann bespricht mit Alexander Kekulé aktuelle gesundheitspolitische Entscheidungen. Sie informieren über relevante Studienergebnisse und liefern Hintergründe. Außerdem bekommen die Hörerinnen und Hörer auch hier die Möglichkeit, selbst Fragen zu stellen und Themen zu setzen. Dafür kann die Mailadresse gesundheitskompass@mdraktuell.de genutzt werden.

„Kekulés Gesundheitskompass“ startet am 31. März 2022. Neue Folgen erscheinen alle zwei Wochen. ARD-Audiothek

