MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Showkooperation MDR und SWR: Ross Antony und Beatrice Egli bereiten dem Schlager die Bühne

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Leipzig (ots)

Ross Antony und Beatrice Egli kooperieren mit ihren Schlager-Shows und können so von noch mehr Musikfans gesehen werden. „Die Ross Antony Show“ des MDR und „Die Beatrice Egli-Show“ des SWR werden ab sofort parallel im SWR Fernsehen und im MDR-Fernsehen ausgestrahlt. Zudem sind sie in der ARD Mediathek zu erleben.

Den Anfang macht am Samstag, 19. März 2022, um 20.15 Uhr „Die Ross Antony Show”. Der gebürtige Engländer und Entertainer freut sich dabei auf Stars wie Semino Rossi, Francine Jordi, Bernhard Brink, Marie Reim, CITY und Sonia Liebing, Tanja Lasch, More Than Words, Karsten Walter, „Fantasy“ sowie auf Comedian Matze Knop und Newcomer Florian Bunke. Am Samstag, 23. April 2022, um 20.15 Uhr folgt dann „Die Beatrice Egli-Show“.

Ross Antony und Beatrice Egli ziehen an einem Strang

Beide Shows werden sich in der Planung und Konzeption abstimmen, um den Interessen der Zuschauerinnen und Zuschauer besser gerecht zu werden. Hierfür arbeiten die Redaktionen der beiden Shows eng zusammen.

„Die Beatrice Egli-Show“ am 23. April 2022

Die Schweizer Sängerin und Moderatorin Beatrice Egli hat bereits 2021 für den SWR mit „SWR Schlager – Die Show“ zwei große Samstagabend-Schlager-Shows moderiert. Nun präsentiert sie erstmals „Die Beatrice Egli-Show“, die auf die Gastgeberin zugeschnitten ist. Zur Premiere am 23. April 2022, um 20.15 Uhr wird unter anderem ihr neuer Kooperationspartner Ross Antony zu Gast sein. Für musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem: Kerstin Ott, Ireen Sheer, Anna-Carina Woitschack, Seven, Eric Philippi und Tim Peters. Neben dem SWR Fernsehen und dem MDR-Fernsehen ist auch das Schweizer Fernsehen SRF 1 an der Show beteiligt.

Die Shows in der Mediathek

Nach Ausstrahlung gibt es „Die Ross Antony Show“ und „Die Beatrice Egli-Show“ in der ARD Mediathek.

Weitere Informationen auf: www.meine-schlagerwelt.de

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell