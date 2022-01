MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„Big Bäääm“: Der neue Kinderpodcast von MDR TWEENS und MDR WISSEN

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Leipzig (ots)

Für große Kinder, die keine einfachen Antworten wollen, gibt es nun „Big Bäääm – #wissenohnefilter“ – der neue Kinderpodcast von MDR TWEENS und MDR WISSEN. Dabei geht es um Fragen, auf die Erwachsene selten eine Antwort haben wie zum Beispiel: „Wie lange reicht die Erde?“, „Warum leben wir nicht ewig?“, oder „Warum wird in meiner Klasse gemobbt?“

„Ja, Bäääm mit drei Ä! Das muss richtig krachen, richtig reinhauen“, so das erklärte Ziel von Emilia (13), Bela (12) und Moderatorin Maike zum Hoff – wobei der Name des neuen Kinderpodcasts an den Big Bang, den Urknall, erinnern soll. Denn wenn man über große Fragen – ob man beispielsweise Tiere essen sollte oder warum die Natur das Schämen erfunden hat – diskutiert, dann ergeben sich viele neue Facetten und Aspekte.

„Unsere Wissenspodcasts für eine jüngere Zielgruppe weiterzuentwickeln, hat richtig Freude gemacht. Das hört man ‚Big Bäääm‘ in jeder Minute an. Emilia und Bela sind wie alle Kinder extrem neugierig und ihre vermeintlich ‚einfachen Fragen‘ führen uns auf eine abenteuerliche Entdeckungsreise tief in die Welt der Wissenschaft hinein“, freut sich Daniel Vogelsberg, MDR-Redaktionsleiter Wissen und Bildung.

„Bei diesem Podcast redaktionsübergreifend Kompetenzen zu bündeln, hat sich als großer Gewinn für beide Redaktionen erwiesen. MDR TWEENS hat bereits umfassende Erfahrungen im Podcast-Bereich für Kinder gesammelt und produziert mit FIGARINO einen der erfolgreichsten Kinderpodcasts der ARD Audiothek. MDR WISSEN beweist immer wieder, wie große wissenschaftliche Themen nah an die Nutzenden gebracht werden. Und weil es hier um Sinnfragen geht – diese Zusammenarbeit ergibt in jeden Fall schon mal Sinn“, so Jana Cebulla, MDR-Hauptabteilungsleiterin Junge Angebote.

Darum geht’s

Mit Hilfe neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse versuchen Maike, Emilia und Bela Dinge zu verstehen, zu erklären und einzuordnen. Dabei kommen sie zu überraschenden Antworten.

So geht es um Fragen, auf die es oft keine eindeutige Antwort gibt, die in kein schwarz-weiß Schema passen; Fragen, die Ethik, Moral, Psychologie und Philosophie betreffen. Auch wenn Emilia, Bela und Maike streiten oder unterschiedlicher Meinung sind: Sie hören einander immer zu, respektieren sich und haben Freude daran, sich mit ihrer unterschiedlichen Sicht auf die Welt gegenseitig zu inspirieren.

Fun Facts für den Pausenhof

Aha- bzw. „Bäääm“-Momente entstehen, wenn die drei Interviews führen, recherchieren, diskutieren, streiten, lachen und sich gegenseitig auf den Arm nehmen – mit jeder Menge Fun Facts für den Pausenhof ...

„Big Bäääm – #wissenohnefilter“

ab sofort in der ARD Audiothek, auf Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt

Big Bäääm - #Wissen ohne Filter | MDR.DE

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell