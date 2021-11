Moderatorin Anja Koebel: Abschied vom MDR Nachmittag

MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Nach 13 Jahren, 1.221 Sendungen und 1.822 Interviews mit prominenten Gästen und Experten verlässt Fernsehmoderatorin Anja Koebel die erfolgreichen Nachmittagsformate des MDR. Die 53-jährige Dresdnerin wird künftig als Moderations-Coach arbeiten und sich verstärkt ihrem Ehrenamt in der Palliativmedizin und Hospizarbeit widmen.

Ihre erste Nachmittags-Sendung hat die ausgebildete Journalistin 2008 moderiert. Damals war sie das Gesicht von „MDR um 2", bevor sie 2014 zu „MDR um 4" wechselte. Am 17. Dezember 2021 wird sie das letzte Mal im „MDR um 4"-Studio stehen – ein Abschied, der ihr nicht leichtfällt: „Ich habe in der Redaktion viele wunderbare Jahre arbeiten dürfen, das war mir eine große Freude und Ehre. Für das Vertrauen des Teams in mich bin ich sehr dankbar. Aber jetzt ist es Zeit für Neues!"

Mit Anja Koebel verliert die Redaktion nicht nur eine souveräne Gastgeberin ihrer werktäglichen Live-Sendung, sondern auch eine beliebte Kollegin. „Anja hat mit ihren klugen und einfühlsamen Interviews die Sendung geprägt und uns mit ihrer fröhlichen und freundlichen Art vor und hinter der Kamera bereichert", sagt Redaktionsleiterin Stefanie Undisz. „Wir drücken ihr alle fest die Daumen für ihre neuen Pläne und wünschen ihr alles Gute." Zur Nachfolge der Moderatorin sagt die Redaktionsleiterin: "Wir schauen in aller Ruhe. Mit René Kindermann und Peter Imhof haben wir zwei beliebte und kompetente Moderatoren, die erstmal zu zweit durch die erfolgreiche Sendung am MDR Nachmittag führen werden."

Anja Koebel wird für den MDR weiterhin im Wechsel mit ihren Kolleginnen und Kollegen das Regional-Format „MDR SACHSENSPIEGEL" moderieren.

