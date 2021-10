MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Talk über „Impfung, Maske und 3G – und trotzdem kein Corona-Ende in Sicht?“

Zu Gast bei „Fakt ist! Aus Dresden“ am Montag, 01.11.2021, ist u.a. die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD). Die Sendung ist bereits 20.30 Uhr als Livestream bei MDR.DE und um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD-Mediathek zu sehen.

Seit anderthalb Jahren ist Deutschland im Corona-Modus. Wir halten Abstand, tragen Masken, zwei Drittel der Bevölkerung hat sich impfen lassen. Und doch steigen auch diesen Herbst wieder die Infektionszahlen. In den Krankenhäusern mehren sich die akuten Corona-Fälle. Schon jetzt sind in Sachsen mehr Betten belegt als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr.

Waren also alle Anstrengungen umsonst? Wieso häufen sich Impfdurchbrüche, also die Infektionen bei vollständig Geimpften? Und was sollte ich zu Booster-Impfungen und den neuen Tot-Impfstoffen wissen?

Um diese und andere Fragen geht es bei „Fakt ist! Aus Dresden“ am Montagabend.

Gäste sind unter anderem:

Katja de With, Ärztin und Leiter der Klinischen Infektiologie am Dresdner Uniklinikum

Alexander Theile, infizierte sich mit Corona trotz vollständiger Impfung

Petra Köpping, Sächsische Gesundheitsministerin (SPD)

Cornelia Hösemann, Ärztin und Mitglied der Sächsischen Impfkommission (SIKO)

Moderation: Andreas F. Rook

