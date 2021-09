MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„Elternabend“ – neues MDR-Video- und Podcast-Format von und für Eltern gestartet

Leipzig (ots)

MDR JUMP hat jetzt bei YouTube die Webserie „Elternabend“ gestartet – ein Angebot mit Eltern vor und hinter der Kamera. Jede Woche wird ein neues Thema diskutiert, das Mütter und Väter besonders bewegt. Reaktionen und Beiträge zu den Videos fasst der gleichnamige Podcast zusammen.

Ein Thema, sieben Meinungen: Wie viel Taschengeld ist sinnvoll? Müssen Kinder im Haushalt helfen? Was tun, wenn das eigene Kind andere mobbt? Jede Woche dienstags um 18 Uhr gibt es ein neues ca. 20-minütiges Video auf dem YouTube-Kanal von MDR JUMP zu einem Thema, das Eltern bewegt. Die MDR-Moderatoren Bernadette Hirschfelder und Elmar Emig diskutieren dabei mit Eltern, Großeltern sowie Expertinnen und Experten, Lehrerkräften, Ärztinnen und Ärzten.

Beide Moderatoren können aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen: Bernadette Hirschfelder ist Mutter eines Kindes und lebt in einer Patchwork-Beziehung mit den zwei Kindern ihres Partners. Elmer Emig ist zweifacher Vater und lebt mit seiner Familie in der Altmark – samt Schwiegereltern, Haus & Hof.

Und natürlich kann auch das Publikum mitdiskutieren: Auf den Social-Media Seiten von MDR JUMP können Userinnen und User von ihren eigenen Erfahrungen berichten. Diese werden dann im ergänzenden Podcast „Elternabend“ aufgegriffen. Dort kommen außerdem weitere Expertinnen und Experten zu Wort. Die ca. 30-minütigen Folgen können u. a. in der ARD-Audiothek angehört oder überall, wo es Podcasts gibt, abonniert werden.

Best–of „Elternabend“ im MDR-Fernsehen

Ein Best–of „Elternabend“ können die Zuschauerinnen und Zuschauer am 14. Oktober um 22.40 Uhr auch in der Sendereihe „Nah dran“ im MDR-Fernsehen erleben (bereits ab 11. Oktober in der ARD-Mediathek). Der Film „Elternabend – Vom Abenteuer Kinder zu erziehen“ hat Elmer Emig bei seinen Erkundungen in der Lebensrealität anderer Eltern begleitet und gibt einen authentischen Einblick in vielfältige Lebenswelten und Sichtweisen.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell