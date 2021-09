MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Wahlkampf 2021 – schmutzig, spannend, inhaltsleer?

Leipzig (ots)

Das Thema bei „Fakt ist! Aus Dresden“ am Montag, 20.09.2021: Bereits 20.30 Uhr als Livestream bei MDR.DE, 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD-Mediathek.

Diese Bundestagswahl ist besonders: Die „Merkeljahre“ neigen sich dem Ende entgegen. Was danach kommt ist höchst ungewiss. Auch der Wahlkampf scheint einzigartig: An Überraschungen mangelte es nicht. Die längst abgeschriebene SPD im Umfragehoch, die energievoll gestarteten Grünen haben deutlich an Schwung verloren. Glaubt man Umfragen, ergeben sich so viele Bündnis-Optionen wie nie zuvor. Die Wählerschaft ist launisch, ja unentschieden.

Woran liegt das? Ging es in diesem Wahlkampf zu viel um das politische Personal und deren Patzer und Affären? Empörungswellen zogen – befeuert durch Medien und die Sozialen Netzwerke – durch das Land. Kritische Stimmen sagen, dass manche Politikerinnen und Politiker gerade deswegen auf Inhaltsleere setzen – um nicht anzuecken.

Welche Sachthemen erreichen überhaupt noch die Wählerschaft? Bleibt da mehr als Schlagworte wie „Lastenfahrrad“ oder „12-Euro-Mindestlohn“? Welche Themen wären besonders wichtig für Ostdeutschland?

Darüber diskutiert Andreas F. Rook bei „Fakt ist! Aus Dresden“ am Montagabend mit seinen Gästen:

Natasha Kößl, Erstwählerin

Torsten Kleditzsch, Chefredakteur „Freie Presse“

Jonas Greiner, Kabarettist und Comedian

Benjamin Höhne, Politikwissenschaftler

https://www.mdr.de/video/livestreams/mdr-plus/index.html

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell