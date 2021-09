MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Besonderes Jubiläum: 30. MDR-Musiksommer begeistert, verbindet und setzt neue Akzente

Mit dem umjubelten Debüt der Star-Dirigentin Oksana Lyniv ist am Samstag (4.9.) in Suhl der 30. MDR-Musiksommer zu Ende gegangen. Elf Wochen lang hat die Jubiläumsausgabe mit 33 Konzerten in 28 Spielorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Menschen im Sendegebiet begeistert. Das Klassikfestival des Mitteldeutschen Rundfunks hat auch unter Pandemie-Bedingungen wichtige Brücken gebaut und sich einmal mehr als starker Partner für Kulturschaffende und Musikliebhabende in der Region gezeigt. Neue Akzente setzte der MDR in TV und Web mit der begleitenden Doku-Soap „Hollywood in Hoyerswerda“, die in der ARD Mediathek abgerufen werden kann. Das Abschlusskonzert (ab 9. September in der ARD Mediathek) hat zugleich die neue MDR KLASSIK-Spielzeit 2021/22 eröffnet.

Seit drei Jahrzehnten begeistert der MDR-Musiksommer mit herausragenden Konzerterlebnissen Musikfans in Mitteldeutschland. Jetzt ist die 30. Auflage nach elf Wochen zu Ende gegangen. Aufgrund der hohen Publikums-Nachfrage wurden bei knapp einem Drittel der Veranstaltungen die Konzerte am gleichen Abend wiederholt, da Corona-bedingt die Platzkapazität reduziert werden musste. An vielen Spielorten, wie in Suhl, Pößneck, Grimma oder auf der Wartburg, waren die Musiksommer-Konzerte die ersten musikalischen Veranstaltungen, die nach dem Lockdown überhaupt wieder stattfinden konnten.

Energiefabrik bis Europa-Rosarium: Sieben neue Spielstätten

Erstmals zu Gast war der MDR-Musiksommer in diesem Jahr auf Schloss Burgk in Freital, in der Energiefabrik Knappenrode in Hoyerswerda, im Stadthaus in Lutherstadt Wittenberg, im Gesellschaftshaus Magdeburg, im Schützenhaus in Pößneck, im Europa-Rosarium Sangerhausen und im Schlosspark Seifersdorf. Zudem gab es eine eigene Reihe an Spielorten mit dem Rang einer UNESCO-Welterbe-Stätte, wie die Wartburg, den Naumburger Dom oder die Montanregion Erzgebirge. Zudem spiegelten musikalische Reihen wie „Bach-Orte“ oder „Gartenträume“ das reiche musikalische Erbe der mitteldeutschen Musiklandschaft wider. Trotz aller Corona-Beschränkungen waren internationale Musikstars, regionale Künstlerinnen und Künstler und die Ensembles des Mitteldeutschen Rundfunks in nahezu allen Regionen des Sendegebietes unterwegs. Für unvergessliche Konzert-Erlebnisse sorgten u.a. Simone Kermes, Bodo Wartke, Max Mutzke, Max Müller, Valer Sabadus, Avi Avital oder Ragna Schirmer. Damit unterstreicht der MDR auch beim diesjährigen Musiksommer seinen Anspruch als verlässlicher Partner für Kultur und Kunst in Mitteldeutschland, der gerade auch in Corona-Zeiten Brücken baut und die Menschen in der Region verbindet.

Online-Voting, Doku-Soap und viel Programm

Zur Jubiläumsausgabe gab es eine besondere Publikums-Premiere: Erstmals hatte der MDR alle Orte in Mitteldeutschland eingeladen, sich für das Eröffnungskonzert mit den MDR-Ensembles zu bewerben. Das letzte Wort hatten die mehr als 22.000 Konzertfans, die im Online-Voting zwischen Hoyerswerda, Merseburg und Torgau wählen konnten. Die meisten Stimmen holte die Stadt in der Lausitz. So fand die Jubiläumseröffnung mit Filmmusik unter dem Titel „Hollywood in Hoyerswerda“ vor der imposanten Kulisse der Energiefabrik Knappenrode statt. Begleitet wurde das Konzert von einer vierteiligen Dokumentation. Für diese hatte ein Filmteam des MDR das MDR-Sinfonieorchester und sein Management bei den Vorbereitungen für das Eröffnungskonzert des MDR-Musiksommers begleitet. Das komplette Eröffnungskonzert aus Hoyerswerda und die Dokusoap „Hollywood in Hoyerswerda“ sind bis Sommer 2022 in der ARD Mediathek abrufbar. Mit diesem Angebot und zahlreichen Livestreams hat der MDR seinen Musiksommer verstärkt auch ins Programm geholt. So gab es bei MDR KLASSIK zahlreiche Konzerte auch in Radio und Web. Das Abschlusskonzert mit Oksana Lyniv mit Musik von Beethoven, Mendelssohn und dem zeitgenössischen Komponisten Laniuk kann ab 9. September in der ARD Mediathek und am 9. September, um 23.10 Uhr im MDR-Fernsehen nachgesehen werden. Zudem überträgt MDR KLASSIK das Konzert am 10. September, um 20.05 Uhr im Radio. Am 12. September 2021 startet dann die neue Konzertsaison der MDR-Ensembles im Leipziger Gewandhaus mit dem Chefdirigenten des MDR-Sinfonieorchesters Dennis Russell Davies.

Ausblick MDR-Musiksommer 2022

Der MDR-Musiksommer 2022 ist vom 18. Juni 2022 bis zum 03. September 2022 mit insgesamt 50 Konzerten geplant. Zum Auftakt wird der MDR-Musiksommer nach Merseburg reisen. Der Vorverkauf beginnt Anfang November dieses Jahres.

