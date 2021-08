MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„Hundert Hektar Heimat“ – Neues Landwirtschaftsformat des MDR bei funk

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Ob Klimakrise, Tierschutz oder Digitalisierung – im neuen funk-Format „Hundert Hektar Heimat“ berichten junge Landwirtinnen und Landwirte über ihre alltäglichen Herausforderungen. Ab dem 12. August im funk-Netzwerk auf YouTube.

Das Zuhause für alle, die Dorfleben lieben und Landwirtschaft feiern: Das YouTube-Format „Hundert Hektar Heimat“ erzählt von Idylle, Heimatgefühl, jeder Menge Arbeit, riesigen Investitionen und viel Verantwortung. Aber auch von langen Partynächten auf dem Schützenfest. Und immer von der Liebe zum Zuhause. Josi, Michel und Gesa laden ein auf ihre Höfe und zeigen was Landleben wirklich ist.

Josi arbeitet im sächsischen Lommatzsch im Ackerbau im familiären Biobetrieb. Sie liebt aber auch die Arbeit mit Pferden. Michel führt zusammen mit seinem Vater in Schönwalde in Sachsen-Anhalt einen Ackerbaubetrieb. Er will den diesen breiter aufstellen und plant deshalb, eine Legehennen-Haltung aufzubauen. Gesa leitet in der 14. Generation den Familienbetrieb mit Schweinehaltung und Ackerbau in Bockstedt in Niedersachsen. Sie beschäftigt sich sehr mit Fragen zu Tierwohl und Umweltschutz. Die drei bestreiten täglich auf dem Acker und im Stall den eigenen Lebensunterhalt und nehmen dabei jede Herausforderung an, die das Landleben und die Arbeit bereithält.

Auf YouTube gewähren sie wöchentlich Einblicke in ihre Welten und nehmen große und kleine Themen dort unter die Lupe, wo sie so konkret und fassbar werden, wie nirgendwo sonst: auf dem Bauernhof. Sie lieben ihren Beruf, auch wenn er sie rund um die Uhr fordert. Während andere junge Menschen zwischen „Work” und „Life” trennen, steckt hinter ihrer Arbeit ein Lifestyle – und: eine Haltung.

„Hundert Hektar Heimat“ bietet Raum für Debatte und Meinung und lädt die Zuschauerinnen und Zuschauer ein, ihre eigenen Geschichten und Einstellungen zu teilen und mitzudiskutieren.

Hier geht’s zu Hundert Hektar Heimat auf Youtube

Hier geht’s zu Hundert Hektar Heimat auf Instagram

„Hundert Hektar Heimat“ wird vom MDR für funk produziert. Mehr Informationen sowie Bildmaterial steht auf der Formatseite im Presseportal zur Verfügung.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell