MDR Mitteldeutscher Rundfunk

30. MDR-Musiksommer: Jubiläumseröffnung am 19. Juni in Hoyerswerda

Leipzig (ots)

Zum Auftakt des MDR-Musiksommers gibt es Filmmusik zum Träumen, interpretiert vom MDR-Rundfunkchor und vom MDR-Sinfonieorchester unter Leitung seines Chefdirigenten Dennis Russell Davies. Internationaler Stargast am 19. Juni in Hoyerswerda ist der britische Ausnahmegeiger Charlie Siem. Für die kostenfreien Konzertkarten können sich alle Musikfans ab sofort bewerben.

Das Eröffnungskonzert zum 30. MDR-Musiksommer findet am 19. Juni in der Lausitz statt. Das Publikum erwartet bekannte Melodien aus Filmen wie „Die Glorreichen Sieben“, „Frühstück bei Tiffany“ oder „Star Wars“. Dabei hat der Gesundheitsschutz weiterhin Priorität. Die Eröffnung sowie die folgenden Veranstaltungen des MDR-Musiksommers stehen unter dem Vorbehalt der Pandemieentwicklung. Mit Blick auf die Bedenken der Sicherheitsbehörden wurde der Veranstaltungsort vom zentralen Lausitzer Platz in den Ortsteil Knappenrode verlegt, um allen Gästen auch unter Pandemiebeschränkungen einen unbeschwerten Konzertbesuch ermöglichen zu können.

Samstag, 19. Juni, an der „Energiefabrik Knappenrode“

Werminghoffstraße 20

02977 Hoyerswerda

Veranstaltungsbeginn 18.30 Uhr

Für den Konzertbesuch ist nach derzeitigem Stand der Nachweis des vollständigen Covid-19-Impfschutzes oder der Genesung nach einer Covid-19-Erkrankung oder ein offizieller, tagesaktueller Nachweis eines negativen Covid-19-Tests notwendig.

Für die Verlosung der Freikarten können sich alle Musikfans ab sofort bei der Lausitzhalle bewerben, Einzelheiten unter www.lausitzhalle.de.

Am 19. Juni übertragen MDR KLASSIK und MDR KULTUR das Konzert live im Radio und im Netz. Am Folgetag, am 20. Juni, ab 20.15 Uhr wird die Jubiläums-Eröffnung des MDR-Musiksommers im Fernsehen ausgestrahlt. Zur Jubiläumseröffnung werden auch die beiden anderen Städte der Publikumsabstimmung, Torgau und Merseburg, zu erleben sein. Dafür zeichnet der MDR mit seinen Musikerinnen und Musikern eindrucksvolle Bilder vor der barocken Kulisse im Merseburger Schlossgarten sowie vor dem prachtvollen Renaissance-Schloss Hartenfels auf.

Das komplette Jubiläumsprogramm mit allen Events vom 19. Juni bis zum Festivalabschluss am 4. September ist auf www.mdr-musiksommer.de

zu finden. Karten sind erhältlich bei der Tickethotline (0341) 94676699 und unter www.mdr-tickets.de

