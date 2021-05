MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Liveshow „Frühling bei uns“ macht Lust auf Wonnemonat Mai

Stephanie Müller-Spirra und Peter Imhof begrüßen den noch jungen Frühling mit Musik und vielen Talkgästen am 8. Mai, 20.15 Uhr live im MDR Fernsehen und auf mdr.de. Zu Gast sind Stars wie Mike Singer, Stereoact und Luca Hänni. Das Moderatorenduo trifft ebenso auf Menschen aus der Region, die von der Pandemie hart getroffen wurden und nun erzählen, wie sie wieder durchstarten wollen. Der MDR-Nachmittag hatte dafür eigens eine Aktion ins Leben gerufen. Sechs Wochen waren zwei Reporterinnen und ein Reporter in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen unterwegs und besuchten in über 20 Orten Unternehmen, Vereine, engagierte Menschen, die - Corona zum Trotz - Mut für den Neustart machen.

Ob Kletterhalle, Spieleparadies, das private Museum, die Tanzschule, kleine Kinos oder Theater – um nur einige zu nennen– die vergangenen Monate haben den Betreibern und Betreiberinnen vieler kleiner Betriebe stark zugesetzt. Die MDR-Nachmittag-Reporter haben geholfen und vor allem zugehört, wie die Betriebe die Pandemie bewältigen, womit sie kämpfen und woraus sie Hoffnung schöpfen. Nun sind diese „Mutmacher“ zu Gast in der Unterhaltungsshow „Frühling bei uns“ und sprechen mit Stephanie Müller-Spirra und Peter Imhof darüber, mit welchen Ideen sie Gäste, Kunden oder Vereinsmitglieder wieder begrüßen wollen.

Darüber hinaus werden in der Show weitere Menschen stellvertretend für viele andere vorgestellt, die in den vergangenen Monaten durch die Corona-Wellen und Lockdowns ausgebremst waren: So schwenkt die Kamera beispielsweise zum Landesgymnasium Wernigerode. Die Schule mit Internat gehört zu einer der renommiertesten Musikschulen Deutschlands. Doch wegen der Pandemie fehlt der Schule der Nachwuchs und den Schülerinnen und Schülern fehlen die Auftrittsmöglichkeiten. „Frühling bei uns“ mobilisiert: Junge Musikerinnen und Musiker – auf nach Wernigerode!

Ebenso zu Gast in der Show sind zwei Floristinnen, die „Blumen für Herzensmenschen“ binden. Sie sind die Finalistinnen des Floristenwettbewerbs von MDR Garten, die natürlich auch viel zu den Frühlingstrends 2021 zu erzählen haben. Die Zuschauerinnen und Zuschauer aus Mitteldeutschland werden mit ihren persönlichen und emotionalen Frühlingsgrüßen auch Teil der MDR-Frühlingsshow sein und dürfen sich über frühlingshafte Blumensträuße freuen.

Zu den musikalischen Gästen der Frühlingsshow gehören u.a. auch: Nino de Angelo, LINDA, More than Words (Stefanie Hertel und Family), Sotiria, Florian Künstler & Madeline Juno, Ute Freudenberg, Baseballs, Luca Hänni und Mike Singer.

Dabei darf das Publikum auf zwei Acts gespannt sein: auf das erste Zusammentreffen der Thüringer Allstars mit Karat und auf das erstmalige Duett der Star-DJs von Stereoact mit der legendären Ute Freudenberg.

