Wie weiter nach der Pandemie? MDR-Reihe zeigt Stimmungsbild der mitteldeutschen Musiktheater

Was passiert in der Pandemie mit den Theatern, speziell dem Musiktheater, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, und welcher Zukunft blicken sie entgegen? MDR KLASSIK will es wissen, startet dafür eine Bestandsaufnahme vor Ort und fragt nach an 18 Häusern in ganz Mitteldeutschland. Los geht’s am 24. April mit einem „Opernmagazin-Spezial“.

Seit dem ersten Lockdown im März vorigen Jahres befinden sich die Theater hierzulande in einer Art Dauer-Hindernis-Rennen: Schließungen, Wiederöffnungen mit Hygienekonzepten, erneute Schließungen. Ständig werden alternative Spielplankonzepte oder digitale Ausspielmöglichkeiten entwickelt, die häufig wieder verworfen werden müssen. Angesichts dieser Situation fragt MDR KLASSIK nach, wie es den Theatermacherinnen und -machern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aktuell gelingt, den Betrieb am Laufen zu halten, wie die Ensembles mit Kurzarbeit, fehlenden Proben- und Auftrittsmöglichkeiten umgehen, ob die Theater angesichts der angespannten finanziellen Lage inzwischen strukturell gefährdet sind und inwiefern Theater mit bzw. nach Corona inhaltlich-konzeptionell neu gedacht werden sollte.

Zum Auftakt besucht das „Opernmagazin-Spezial“ am 24. April die frisch sanierte Musikalische Komödie in Leipzig – zu hören ab 20.05 Uhr bei MDR KLASSIK und MDR KULTUR im Radio sowie im Web. Ab 26. April bis einschließlich 8. Mai 2021 sondiert MDR KLASSIK dann täglich die Situation von Musiktheatern im Sendegebiet mit Radioreportagen und Interviews im Frühprogramm. Unter mdr-klassik.de können zudem vertiefende Infos und Videos abgerufen werden. Ausgewählte Beiträge laufen auch bei MDR KULTUR.

Für das umfassende Stimmungsbild in den Musiktheatern hat MDR KLASSIK mit 18 Intendantinnen und Intendanten in Altenburg/Gera, Annaberg-Buchholz, Chemnitz, Dessau, Dresden, Erfurt, Freiberg/Döbeln, Görlitz, Halberstadt-Quedlinburg, Halle, Leipzig, Magdeburg, Meiningen, Nordhausen, Plauen, Radebeul und Weimar gesprochen.

