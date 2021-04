MDR Mitteldeutscher Rundfunk

30. MDR-Musiksommer: Hoyerswerda gewinnt Eröffnungskonzert

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Leipzig (ots)

In der Finalrunde setzt sich Hoyerswerda beim Online-Voting durch und holt damit das Eröffnungskonzert des 30. MDR-Musiksommers ins Lausitzer Seenland. Insgesamt hatten sich 20 Orte aus Mitteldeutschland um den Festivalauftakt am 19. Juni beworben, den der MDR erstmals ausgeschrieben hatte.

Beim Online-Voting vom 29. März bis zum 11. April erhielt Hoyerswerda 37 Prozent der mehr als 22.300 abgegebenen Stimmen. Mit zur Wahl standen Merseburg und Torgau.

Programmdirektorin Jana Brandt: „Herzlichen Glückwunsch, Hoyerswerda! Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der Stadt im Lausitzer Seenland unseren 30. MDR-Musiksommer zu eröffnen. Dass sich beim Wettbewerb um die Eröffnung so viele Musikbegeisterte für ihre Favoriten beteiligt haben, ist ein schönes Kompliment für das Festival! Zur Eröffnung wollen wir einmal mehr zeigen, wie sehr Musik verbindet und Brücken baut. Als Dankeschön an alle, die mitgemacht und mitabgestimmt haben, planen wir zum Festivalauftakt auch musikalische Überraschungen für die Fans in Merseburg und Torgau.“

Zum Jubiläum soll der MDR-Musiksommer am 19. Juni mit traumhaft schöner Filmmusik vom Kinoklassiker bis zum Serienhit eröffnet werden. Der Konzertbesuch wird für alle Gäste frei sein. Für alle, die nicht live vor Ort dabei sein können, überträgt der MDR live im Hörfunk und im Netz sowie zeitversetzt im Fernsehen.

Dabei hat der Gesundheitsschutz natürlich weiterhin Priorität: Alle Veranstaltungen des Musiksommers stehen unter dem Vorbehalt der Pandemieentwicklung und werden entsprechend der jeweils geltenden Hygieneregeln geplant.

Seit 1992 bringt der MDR-Musiksommer von Juni bis August herausragende Konzerte in die mitteldeutschen Regionen und begeistert Musikfans von Arendsee bis Bad Elster, von Görlitz bis Eisenach. Inzwischen kann das Festival auf rund 1.800 Veranstaltungen in mehr als 300 Spielorten zurückblicken.

Das komplette Jubiläumsprogramm mit allen Events vom 19. Juni bis zum Festivalabschluss am 4. September ist auf www.mdr-musiksommer.de zu finden. Karten sind erhältlich bei der Tickethotline (0341) 94676699 und unter www.mdr-tickets.de.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell