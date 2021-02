Herbert Köfer feiert 100. Geburtstag – der MDR feiert mit

MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Herbert Köfer ist eine lebende Legende: Vollblut-Schauspieler, Fernsehpionier und einer der beliebtesten Entertainer Ostdeutschlands. Er steht seit mehr als einem Dreivierteljahrhundert auf der Bühne und vor der Kamera. Am 17. Februar wird er 100 Jahre alt. Rund um das Jubiläum zeigt der MDR viele TV-Highlights aus den letzten Jahren und fasst in der 90-minütigen Doku „Legenden – Ein Abend für Herbert Köfer“ am 14. Februar um 20.15 Uhr sein Lebenswerk zusammen. Der Film steht ab 14. Februar eine Woche lang in der ARD-Mediathek.

Die Doku erzählt von den Höhen und Tiefen seines Lebens, über seine Liebe zur Schauspielerei und zum Fernsehen und über die Dinge, die ihn ganz privat bewegen.

Mit viel Glück überlebte er den Krieg und begann fortan seine einzigartige Karriere als Schauspieler. Als das DDR-Fernsehen 1952 seine Arbeit aufnahm, war er als Nachrichtensprecher von Anfang an dabei. Seinen ersten großen Leinwanderfolg feierte er in dem DEFA-Film „Nackt unter Wölfen“. In Filmen wie „Kleiner Mann, was nun“ und „Wolf unter Wölfen“ zeigte er sein großes schauspielerisches Können und seine Wandlungsfähigkeit.

Herbert Köfer wirkte in unzähligen Schwänken, Lustspielen und Unterhaltungsshows mit und spielte in populären Serien wie „Rentner haben niemals Zeit“, „Familie Neumann“ oder „Geschichten übern Gartenzaun“. Er interviewte, moderierte und unterhielt ein Millionenpublikum. Auch nach der Wende konnte er an seine Erfolge anknüpfen. Zuletzt sah man ihn in der ARD-Reihe „Polizeihauptmeister Krause - Krauses Zukunft“ den Das Erste zu Ehren seines 100. Geburtstags am 5. Februar dieses Jahres gesendet hat.

Kollegen, Freunde und Wegbegleiter wie Wolfgang Lippert, Ingeborg Krabbe, Brigitte Grothum, Armin Mueller-Stahl, Peter-Michael Diestel, Annekathrin Bürger und viele mehr erzählen voller Bewunderung über einen ganz großen Schauspieler und Entertainer.

Darüber hinaus zeigt der MDR rund um den Geburtstag viele unvergessliche Produktionen mit Herbert Köfer aus heutigen und vergangenen Zeiten – unter anderem folgende:

- 14. Februar, 15.15 Uhr: zwei Folgen „Rentner haben niemals Zeit“ - 15. Februar, 20.15 Uhr: vier Folgen „Rentner haben niemals Zeit“ und 22.10 Uhr: „Das Gesellenstück“ (Fernsehfilm 1986) - 16. Februar, 22.50 Uhr: „Polizeiruf 110 - Ein Schritt zu weit“ (1985) - 17. Februar, 8.50 Uhr sowie 11.45 Uhr „In aller Freundschaft“ (Folgen 93 und 507) und 16. 30 Uhr: Studiogast bei MDR um 4 (Live) - 18. Februar, 12.30 Uhr: „Der Lumpenmann“ (Fernsehfilm 1981) und 23.40 Uhr „König Karl“ (Fernsehfilm 1986) - 19. Februar, 22 Uhr Talkgast im „Riverboat“

Ausführliche und vollständige Informationen zu den TV-Produktionen mit Herbert Köfer im MDR-Programm finden Sie hier:

