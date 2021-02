MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Talkshow „Riverboat“ ab 5. Februar mit wechselnder Gastmoderation

Neue Gesichter auf dem MDR-Talkshow-Flaggschiff „Riverboat“: Ab 5. Februar begrüßt Kim Fisher alle 14 Tage jeweils einen prominenten Fernsehstar als Gastmoderatorin oder Gastmoderator an ihrer Seite. Jörg Kachelmann wird, wie bereits im letzten Jahr angekündigt, kürzer treten und im wöchentlichen Wechsel den Talk wie gewohnt mit Kim Fisher moderieren.

Wolfgang Lippert startet am 5. Februar gemeinsam mit Kim Fisher die neue Gastgeberkonstellation. „Ich freue mich an der Seite der wunderbaren Kim Fisher auf einen schönen Abend mit spannenden Gästen“, so Lippert zu seiner neuen temporären Aufgabe.

Welche prominenten Moderatorinnen und Moderatoren, Schauspielerinnen und Schauspieler oder Comedians außerdem als Talkmasterinnen und Talkmaster im „Riverboat“ zu sehen sein werden, wird vorerst nicht verraten. Das Geheimnis der nächsten Co-Moderation wird jeweils am Ende einer Sendung mit Kim Fisher und Jörg Kachelmann gelüftet.

Kim Fisher zum neuen Konzept: „Mit Jörg Kachelmann habe ich ja eigentlich meinen Traum-Arbeitspartner gefunden – aber auch die Idee, künftig alle zwei Wochen mit einem neuen Partner oder einer Partnerin in den Wohnzimmern unserer Zuschauerinnen und Zuschauer zu sitzen, finde ich sehr charmant. Das wird für uns alle jedes Mal eine tolle Wundertüte. Ich weiß zwar nicht genau was es wird, weiß aber sicher, dass es unterhaltsam wird. Perfekt also für eine Talkshow. Um es mit Rudi Carrells Worten zu sagen: ‚Lass Dich überraschen!‘“

MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann konstatiert: „Seit Januar 2019 führen Kim Fisher und Jörg Kachelmann wöchentlich freitags mit großem Erfolg durch die Talkshow im MDR-Fernsehen. Im letzten Jahr verzeichnete die Sendung durchschnittlich starke 17,5 Prozent Marktanteil im MDR-Sendegebiet – im November und Dezember lag die Zuschauerresonanz sogar über 20 Prozent. Von der neuen Moderationskonstellation, den 14-täglich wechselnden Gastmoderatorinnen und -moderatoren, versprechen wir uns für den Talk facettenreiche Interviews. Überraschende Momente werden bei unserem Publikum für Gesprächsstoff sorgen und das Format gewiss bereichern. Da ich die Konstellationen bereits kenne, kann ich versprechen, dass sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf unterhaltsame Fernsehmomente im ‚Riverboat‘ freuen können.“

Moderator Jörg Kachelmann hatte Ende 2020 verkündet, dass er künftig mehr Zeit in der Schweiz bei seiner Familie verbringen möchte und aus diesem Grund etwas kürzer treten wolle. Er ist ab dem 12. Februar weiterhin alle 14 Tage Gastgeber auf dem „Riverboat“.

Am kommenden Freitag (5. Februar) begrüßen Kim Fisher und Wolfgang Lippert um 22 Uhr im MDR-Fernsehen folgende Talkgäste: Jürgen Zartmann (Schauspieler), Simone Thomalla (Schauspielerin), Hans-Jürgen „Dixie“ Dörner (DDR-Fußballlegende), Ina Paule Klink (Schauspielerin), Norbert & Alexander Rier (Volksmusik- und Schlagerstars), René Pape (Opernstar) sowie Sylvia Köppen (Bereichsleiterin der Intensivstation am Universitätsklinikum Leipzig).

Die Sendungen sind bis auf wenige Ausnahmen ein Jahr in der Mediathek abrufbar.

