Johanna Kraus ist neue Redaktionsleiterin Fernsehfilm beim MDR

Leipzig (ots)

Seit 15. Januar leitet Johanna Kraus die Redaktion Fernsehfilm im MDR. Sie folgt damit auf Jana Brandt, die ihrerseits seit 15. Januar die Leitung der MDR-Programmdirektion Halle übernommen hat.

Seit 2012 arbeitet Johanna Kraus als Redakteurin für den MDR, seit 2013 zudem für die ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabend. Teil der ARD Koordination Fiktion ist sie seit 2019. Johanna Kraus wurde 1984 in Dieburg geboren. Schon während ihres Studiums an der Filmuniversität Babelsberg „Konrad Wolf“ setzte sie sich intensiv mit der seriellen Aufbereitung von fiktiven Stoffen auseinander, untersuchte unter anderem die Innovationen in amerikanischen und deutschen TV-Mafiaserien.

Johanna Kraus ist schon lange für namhafte MDR- und ARD-Produktionen im Bereich Fernsehfilm und Serie tätig. So trug sie bislang für alle drei sehr erfolgreichen Staffeln „Charité“ – Das Erste und ARD-Mediathek unter Federführung des MDR – von Beginn an die redaktionelle Verantwortung. Außerdem hat sie auch bei weiteren renommierten Projekten, wie zum Beispiel die Magdeburger „Polizeiruf 110“-Reihe oder dem Fernsehfilm „Katharina Luther“, ein ausgesprochenes Gespür für Stoffe und Dramatik bewiesen. In ihrer neuen Funktion wird sie weiterhin fiktionale Akzente des MDR im Ersten setzen und diese auch im Sinne der Digitalstrategie des Hauses weiterentwickeln.

Der MDR steht seit vielen Jahren für anspruchsvolle Stoffe und den kreativen Blick auf Geschichte und Geschichten – auch in der Fiktion. Diesen Weg wird Johanna Kraus mit Fachkompetenz und Kreativität weiter befördern. Davon zeugen nicht zuletzt Auszeichnungen wie die Romy und der Jupiter Award sowie Nominierungen für den International Emmy Award, den Bambi und den Deutschen Fernsehpreis.

Die Gesamtleitung der MDR-Hauptredaktion Fernsehfilm, Serie und Kinder übernimmt kommissarisch der neue Leipziger Programmdirektor Klaus Brinkbäumer. Die Stelle wird demnächst neu ausgeschrieben. Die Leitung der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabend bleibt vorerst in den Händen von Jana Brandt.

