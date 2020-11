MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Ab 27. November nur in der ARD Mediathek: MDR-Serie "2 Minuten" über Schwangerschaftstests

Schwanger oder nicht? Zwei Minuten dauert es, bis ein Schwangerschaftstest Gewissheit gibt. Zwei Minuten, in denen das Kopfkino verrückt spielt. In sechs Episoden erzählt die neue Serie des MDR diese emotionalen Augenblicke - ab 27. November exklusiv in der ARD Mediathek unter https://1.ard.de/2Minuten.

Mit einem jungen, diversen Ensemble hat der MDR dieses Auf und Ab der Gefühle als Serie für die ARD Mediathek entwickelt. Es spielen u.a. Marie Nasemann ("Armans Geheimnis"), Luisa Wöllisch ("Die Goldfische"), Banafshe Hourmazdi ("Futur Drei") und Corinna Harfouch ("Lara"). "2 Minuten" erzählt diesen emotionalen Moment aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Problemlagen - mal wartet ein scheinbar perfektes Heteropaar auf das Testergebnis, mal bangen zwei Lesben, mal gerät eine offene Dreierbeziehung in Konflikt.

Alle Geschichten spielen sich an einem Freitagnachmittag in einer Leipziger Straße zwischen Apotheke, Spätverkauf und der Frauenarztpraxis von Dr. Vogel (Corinna Harfouch) ab. Da ist Neele (Marie Nasemann), die peinlich darauf achtet, ihre Schwangerschaft auf keinen Fall durch falsche Ernährung zu gefährden und dabei gar nicht merkt, dass sie nicht die einzige ist, die sich ein Kind wünscht. Für die angehende Juristin Samira (Banafshe Hourmazdi) dagegen käme gerade nichts ungelegener als eine Schwangerschaft. Auch Apothekenangestellte Sandra (Sophie Pfennigstorf) fragt sich, was sie von ihrem Leben möchte und wie das in ihrer offenen Dreierbeziehung funktionieren soll. Für das scheinbar perfekte Family-Blogger-Paar (Kathi Wolf und Rupert Markthaler) hängt vom positiven Test auch ihr Business ab. Kim (Johanna Franke) und Paula (Taneshia Abt) dagegen wissen nicht, wie lange sie sich ihren Babytraum noch leisten können.

Die einzelnen Episoden sind maximal zehn Minuten lang, sie stehen jeweils für sich und sind doch miteinander verbunden. Für alle, die Serie lieber am Stück schauen möchten, gibt's "2 Minuten" auch als Episodenfilm in der ARD Mediathek.

Von der Idee bis zur Umsetzung lag die Serie fast komplett in Frauenhand: Den Anstoß zum Projekt gaben die MDR-Redakteurinnen Beate Maschke-Spittler und Meike Götz, die damit beim Innovationsprogramm "MDR next" gewonnen haben. Regie führte Lisa Miller (Max Ophüls Preis 2018 für "Landrauschen"), die auch das Drehbuch geschrieben hat. Für die Produktion im Auftrag des MDR hatten die vier Produzentinnen Yvonne Abele, Josepha Herbst, Katharina Puttendörfer und Daniela Zentner von RED PONY PICTURES powered by Saxonia Media die Fäden in der Hand.

#2Minuten - ab 27. November unter https://1.ard.de/2Minuten

