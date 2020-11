MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Quer durch Thüringen: "Böttcher schafft das!"

Zum mittlerweile siebten Mal begibt sich Thomas Böttcher auf Wanderschaft. Dabei genießt er nicht nur schöne Landschaften, sondern stellt sich auch kniffligen Publikumsaufgaben. Das MDR-Fernsehen sendet seine Unternehmung am Sonntag, 15. November, um 20.15 Uhr.

Thomas Böttcher begibt sich bei seiner Wanderung auf Entdeckungstour durch Thüringen. Start ist diesmal Schloss Burgk oberhalb der Saalekaskaden. Über Orte wie den Hohenwarte-Stausee, Saalfeld, Rudolstadt, Schwarzburg und Arnstadt wandert er seinem Ziel entgegen: dem Thüringer Wald. Und auch für diese Tour haben ihm die Zuschauerinnen und Zuschauer herausfordernde Aufgaben gestellt, die er versucht zu erfüllen: So soll er in einer Fleischerei selbst Thüringer Bratwürste herstellen und diese anschließend verkaufen. Außerdem hilft er einem Schornsteinfeger bei der Arbeit und fährt mit einem alten Schützenpanzer der Nationalen Volksarmee durch ein Übungsgelände.

Doch nicht nur beim Erledigen der Aufgaben braucht das sächsische Original Ausdauer und koordinatives Geschick. Er benötigt es auch, wenn er versucht, sich in einer Zorb-Kugel auf dem Wasser zu bewegen oder beim Erlernen der Fliegenfischerei an der Saale. Echtes Kunsthandwerk erlebt Böttcher in Rudolstadt: In der ältesten Porzellanmanufaktur Thüringens versucht er sich im Porzellanmalen. Viel Geschichtliches erfährt er, als er die Mühlburg besucht, die als älteste Burg Thüringens gilt.

Bisher stellte Thomas Böttcher sein Durchhaltevermögen bereits in sechs Sendungen unter Beweis. Dabei wanderte er unter anderem vom Erzgebirge zum Zittauer Gebirge, von Naumburg nach Meißen oder quer durch die Oberlausitz. Diesmal widmet er sich nun Thüringen.

