Korrektur: ida eröffnet "InnovationLab Kids" in Erfurt

LeipzigLeipzig (ots)

Korrigierte Fassung der Meldung vom 06.11.2020 11:27. Im Zitat von Ministerpräsident Ramelow gab es einen Formatierungsfehler. Bitte verwenden Sie die korrigierte Meldung:

Die Innovations- und Digitalagentur (ida) GmbH - ein gemeinsames Unternehmen von MDR und ZDF - eröffnet Anfang 2021 ein "InnovationLab Kids" in Thüringen am Standort Erfurt. Darüber informiert ida heute, am Freitag, den 6. November 2020, in einem gemeinsamen Livestream mit der Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks Prof. Dr. Karola Wille, und ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut. Das "InnovationLab Kids" wird nach Leipzig der zweite Standort von ida.

Die Gesprächsrunde im Livestream startet am heutigen Freitag, den 06.11.2020, 16:00 Uhr auf www.ida.me. Ein Pressefoto wird nach der Veranstaltung um 17:45 Uhr zum Download via www.ida.me/erfurt-pressefoto bereitgestellt.

Neben digitalen Dienstleistungen für den KiKA soll mit dem "InnovationLab Kids" ein Thinktank mit Fokus auf digitale Angebote für Kinder und digitale Bildungsangebote für die junge Zielgruppe aufgebaut werden.

"Die Macherinnen und Macher von ida waren bereits bei erfolgreichen Entwicklungen wie dem KiKA-Player beteiligt und wir spüren schon in den ersten Monaten des Unternehmens positive Impulse für den MDR. Da passiert also bereits sehr viel und wir wollen diesen kraftvollen Schwung mit dem Standort Thüringen nun weiter verstetigen", so die MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille.

ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: "In einer immer komplexeren digitalen Medienwelt beobachten wir rasante Veränderungen auch im Hinblick auf Inhalte für Kinder. Mit unserem vielfältigen öffentlich-rechtlichen Angebot für das ganz junge Publikum wollen wir plattformübergreifend Qualitätsstandards setzen. ida wird uns mit dem 'InnovationLab Kids' in Zukunft in enger Zusammenarbeit mit der ZDF-Hauptredaktion Kinder und Jugend dabei unterstützen."

Gäste der Gesprächsrunde am heutigen Nachmittag, die aufgrund der Pandemie virtuell im Livestream durchgeführt wird, sind auch die KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk und der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow.

"Die KiKA-Digitalagenda sieht in den kommenden Jahren zielgruppenspezifischen Qualitätscontent und zahlreiche innovative Angebote vor. Gemeinsam mit dem Team von ida arbeiten wir vertrauensvoll an technischen Lösungen und neuen Produkten", so Dr. Astrid Plenk.

Ministerpräsident Ramelow betont, "dass der MDR und das ZDF mit ida an einem gemeinsamen Strang ziehen, um die Digitalisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kreativ voranzutreiben." Er ergänzt: "Erfurt bietet unter anderem durch die Nähe zum Kinderkanal und zum Medienkompetenzzentrum des MDR den idealen Standort für das Gemeinschaftsprojekt. Von Thüringen ausgehend hat ida die Chance, sich als wichtiger Knotenpunkt eines nationalen - perspektivisch auch internationalen - Netzwerks von digitalen Angeboten für junge Menschen zu entwickeln."

ida-CEO Matthias Montag: "Als Thüringer freue ich mich, wieder einen Schritt Richtung 'Heimat' machen zu können. Hier wollen wir neue Geschäftsfelder entwickeln und eine deutlich wahrnehmbare Impulsgeberin mit konkreten innovativen digitalen Ideen sein."

Ida wird zum Jahresbeginn mit ca. fünf Mitarbeitenden starten, soll zügig organisch wachsen und Geschäftsfelder rund um digitale Inhalte für Kinder und deren Distribution erschließen. Perspektivisch wird ida Räumlichkeiten in dem momentan im Bau befindlichen Teilkomplex des "Kindermedienzentrums" beziehen.

Innovations- und Digitalagentur (ida):

Gegründet wurde die Innovations-und Digitalagentur (ida) GmbH am 31. März 2020 vom Mitteldeutschen Rundfunk und der ZDF Digital Medienproduktion GmbH. Am Standort in Leipzig arbeiten bereits ca. dreißig Digitalexpert:innen, zu deren Portfolio technische Services und Produkte ebenso gehören wie digitales Storytelling, Audience-, Dialog- und Innovationsmanagement. Geschäftsführer ist Matthias Montag.

