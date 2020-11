MDR Mitteldeutscher Rundfunk

"Das Altpapier" des MDR feiert 20. Geburtstag

LeipzigLeipzig (ots)

"Das Altpapier" ist der älteste deutsche Medien-Watchblog, er gibt seit November 2000 einen präzisen Überblick über Medienberichterstattung und Medienkritik in Deutschland. Redaktionell ist die täglich erscheinende Kolumne beim MDR-Medienportal MEDIEN360G angesiedelt. Prominente Autorinnen und Autoren gratulieren noch bis zum 6. November mit "Geschenkpapieren".

Die Medienwelt gratuliert dem "Altpapier". So steuern Grimme-Preis- Chefin Lucia Eskes, RBB-Medienmagazin-Macher Jörg Wagner und Welt-Korrespondent Deniz Yücel Gastbeiträge als "Geschenkpapiere" bei. MDR MEDIEN360G feiert das "Altpapier" am 6. November mit einem Podcast mit "Altpapier"-Autoren und Gästen: www.mdr.de/altpapier/jubilaeum-altpapier-102.html

Das erste "Altpapier" erschien am 6. November 2000 mit dem Start der Internetzeitung "Netzeitung". Diese wurde bis 2008 publiziert. Entwickelt wurde der Medienblog von Thomas Schuler und Christoph Schultheis. Aus einer Servicekolumne, die Berichte zu Medienthemen der Zeitungen verlinkte, hat sich eine pointiert kommentierende Medienkolumne entwickelt, die klassische und neue Medien gleichermaßen im Blick hat.

Nach mehreren Absender-Wechseln erscheint "Das Altpapier" seit September 2017 beim Mitteldeutschen Rundfunk, was seiner Kritikfreude mit Blick auf den MDR oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt keinen Abbruch tut. "Es ist Teil der Souveränität unseres Hauses, dass wir die Kritikerinnen und Kritiker zu uns holen und bisweilen auch eine Watschen aushalten müssen", so Boris Lochthofen, Landesfunkhausdirektor MDR THÜRINGEN und Redaktionsleiter von MDR MEDIEN360G: "Reflexion, Offenheit für unterschiedliche Perspektiven der Kritik an der eigenen Arbeit muss heute Teil des journalistischen Prozesses sein. Nicht aus Masochismus, sondern weil kluge Kritik Journalismus besser macht."

Heute befüllen Christian Bartels, Jenni Zylka, René Martens, Klaus Raab, Nora Frerichmann und Ralf Heimann "Das Altpapier" und den Altpapierkorb. In den 20 Jahren seines Bestehens haben rund ein Dutzend namhafter Medienjournalistinnen und -journalisten für den Medien-Watchblog geschrieben, neben Christoph Schultheis unter anderem Peer Schader, Michael Angele, Matthias Dell, Katrin Schuster und Juliane Wiedemeier.

Pressekontakt:

MDR Landesfunkhaus Thüringen, Jens Borghardt,

Telefon: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: jens.borghardt@mdr.de

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell