"NEW MUSIC AWARD" 2020: ARD-Jugendwellen unterstützen NewcomerInnen auch in Corona-Zeiten

Welche Acts sind "DurchstarterIn" und "NewcomerIn" des Jahres? Am 26. November verleihen die jungen Wellen der ARD und Deutschlandfunk NOVA bereits zum 13. Mal gemeinsam den "NEW MUSIC AWARD". In diesem Jahr werden die beiden Preise Corona-konform im Rahmen einer von MDR SPUTNIK produzierten Radiosendung vergeben, die ab 20.00 Uhr von allen beteiligten Sendern übertragen wird. Mit der Preisverleihung unterstützt die ARD die junge Musikszene in Deutschland.

Wie soll man sich Fans erspielen, wenn kein Club offen hat, keine Festivals stattfinden? Mitten in der Corona-Pandemie nehmen die jungen Radiosender der ARD und Deutschlandfunk Nova ihre Verantwortung noch stärker wahr, junge Acts aus Deutschland zu fördern und in ihrem Programm vorzustellen. Dazu gehört auch der "New Music Award", einer der wichtigsten Preise für junge Musiker und Bands in Deutschland. Verliehen wird dieser von den neun jungen Programmen der ARD und von Deutschlandfunk NOVA. Die Awards 2020 werden aufgrund der Pandemie-Bestimmungen im Rahmen einer zweistündigen Radiosendung verliehen, die von MDR SPUTNIK produziert und von allen beteiligten Sendern übertragen wird.

Vergeben werden die Preise in den Kategorien "DurchstarterIn des Jahres" und "NewcomerIn des Jahres". Die erste Auszeichnung geht an einen Act, der in diesem Jahr den Durchbruch geschafft hat. Über den zweiten Preis entscheidet im Vorfeld der Verleihung eine Fachjury, bestehend aus den Musikredaktionen der teilnehmenden Sender und aus Vertreterinnen und Vertretern der Musikbranche. Als JurorInnen mit dabei sind neben Musikjournalistin und DJ Salwa Houmsi auch die "DurchstarterInnen" der letzten beiden Jahre: LEA und Giant Rooks.

Für die Kategorie "NewcomerIn des Jahres" hat jeder ARD-Sender einen vielversprechenden, neuen Act aus seinem Sendegebiet nominiert:

Die Nominierten von ARD und DLF NOVA

Badchieff aus Gröbenzell, nominiert von PULS (BR)

BLVTH aus Düsseldorf, nominiert von Deutschlandfunk Nova (Deutschlandradio)

Céline aus Paderborn, nominiert von 1LIVE (WDR)

Dissy aus Erfurt, nominiert von MDR SPUTNIK (MDR)

Emily Roberts aus Berlin, nominiert von Fritz (RBB)

EstA aus Saarbrücken, nominiert von UNSERDING (SR)

Jeremias aus Hannover, nominiert von N-JOY (NDR)

Renee aus Babenhausen, nominiert von YOU FM (HR)

Schatzi aus Trier, nominiert von DASDING (SWR)

Willy Will aus Bremen, nominiert von Bremen NEXT (RB)

"Der NEW MUSIC AWARD"

Der "NEW MUSIC AWARD" ist eine Gemeinschaftsproduktion von PULS (BR), Bremen NEXT (Radio Bremen), DASDING (SWR), 1LIVE (WDR), Fritz (rbb), MDR SPUTNIK, N-JOY (NDR), UNSERDING (SR), Deutschlandfunk Nova (Deutschlandradio) sowie YOU FM (hr). Tonbandgerät, Kraftklub, Exclusive, OK Kid sowie weitere Künstler, Künstlerinnen und Bands, die inzwischen erfolgreich große Hallen und Festivals in Deutschland bespielen, haben den begehrten Newcomer-Musikpreis der ARD in den Vorjahren gewonnen.

www.newmusicaward.de

