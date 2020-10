MDR Mitteldeutscher Rundfunk

"Fritzi - Eine Wendewundergeschichte": TV-Premiere für Kinofilm und Begleitdokumentation

Leipzig (ots)

Trickfilmheldin "Fritzi" kommt erstmals ins Fernsehen: Der Animationsfilm, der die Friedliche Revolution aus Kinderperspektive erzählt, erlebt zur besten Sendezeit seine TV-Premiere - am 7. Oktober um 20.15 Uhr bei ARTE und am 9. Oktober um 19.30 Uhr sowie am 11. Oktober um 13.30 Uhr bei KiKA. Nach Ausstrahlung ist der Film jeweils 15 Tage in beiden Mediatheken abrufbar. Am 11. Oktober zeigt der KiKA außerdem um 14.50 Uhr die MDR-Begleitdokumentation "Auf der Suche nach Fritzi".

Ein Jahr nach der Kino-Premiere am geschichtsträchtigen Ort in der Leipziger Nikolaikirche können die Zuschauerinnen und Zuschauer die Wendewundergeschichte jetzt erstmals im Fernsehen erleben. Der Trickfilm begleitet die zwölfjährige Fritzi aus Leipzig durch den Sommer und Herbst 1989. In den Sommerferien kümmert sich Fritzi um den Hund ihrer besten Freundin Sophie, die in Ungarn Urlaub macht. Als Sophie nach den Ferien nicht wieder zurückkommt, weil die Familie in den Westen geflohen ist, macht sich Fritzi auf die Suche nach ihrer Freundin. Sie gerät in ein Abenteuer, das die Zukunft des ganzen Landes verändert.

Anlässlich der TV-Premiere haben MDR und KiKA die Begleitdokumentation "Auf der Suche nach Fritzi!" produziert. Zwei elfjährige Leipziger Mädchen, Malwine und Elise, begeben sich auf Fritzis Spuren. Sie wollen wissen, was 1989 tatsächlich in Leipzig und in der DDR passiert ist. Ihre "Zeitreise" führt sie von Leipzig aus auch an die ehemalige innerdeutsche Grenze. In Berlin tauchen sie ein in die Welt des DDR-Geheimdienstes. Auf ihrer Entdeckungsreise treffen die beiden Mädchen Menschen, die damals viel erlebt haben: einen ehemaligen Grenzsoldaten, eine Frau, die sich für die Staatssicherheit verpflichtet hatte, eine Familie, die über Ungarn die DDR verließ, eine Frau, deren Fotos heute in Geschichtsbüchern zu finden ist.

Malwine und Elise tauchen ein in die Welt hinter ihrem Lieblingsfilm und beantworten mit ihrer Entdeckungsreise viele der Zuschauerfragen rund um "Fritzi". Die Dokumentation wird am Sonntag, 11. Oktober um 14.50 Uhr bei KiKA ausgestrahlt und ist danach bis 11. November im KiKA-Player abrufbar. Bereits parallel zur TV-Ausstrahlung des Animationsfilms "Fritzi - Eine Wendewundergeschichte" am 9. Oktober ist eine 25-minütige Kurzfassung der Begleitdokumentation online im KiKA-Player zu finden.

"Auf der Suche nach Fritzi!" ist eine Produktion der Balance Film GmbH Dresden unter der Federführung des MDR für KiKA. Autorin ist Heike Bittner. Verantwortliche Redakteurin im MDR ist Anke Lindemann.

Der nach dem Kinderbuch "Fritzi war dabei - Eine Wendewundergeschichte" von Hanna Schott produzierte Kinofilm ist eine Ko-Produktion von TrickStudio Lutterbeck und Balance Film in Koproduktion mit dem federführenden MDR sowie KiKA, NDR, WDR und ARTE. Ausgezeichnet wurde "Fritzi - Eine Wendewundergeschichte" unter anderem mit dem "Fern Flower Award" beim Warschauer Kids Forum und dem Preis der deutschen Filmkritik, außerdem erhielt der Animationsfilm den Preis des MDR-Rundfunkrats für das beste Drehbuch beim "Goldenen Spatz" 2020 in Erfurt. Nominiert wurde der Animationsfilm außerdem für den Deutschen Filmpreis (Lola) und trägt das Siegel-Prädikat "besonders wertvoll" der FBW (Deutsche Film- und Medienbewertung).

