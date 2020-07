MDR Mitteldeutscher Rundfunk

1000 Folgen "Schloss Einstein": Dreharbeiten für Jubiläums-Staffel gestartet

Leipzig (ots)

"Schloss Einstein" feiert mit einer Mystery-Staffel und neuem Logo Jubiläum, denn in diesem Jahr wird die 1000. Folge der beliebten deutschen Kinderserie produziert. Derzeit werden dafür in Erfurt 26 neue Folgen für die 24. Staffel gedreht.

Gleich zu Schuljahresbeginn wird der Stundenplan der Einsteiner durch ein neues Unterrichtsmodul total auf den Kopf gestellt. Doch wieso dürfen nicht alle mitmachen, und was hat das mit der neuen Lehrerin auf sich?

Ein digitaler Mobbingfall trifft das Einstein und die Lösung liegt überraschend schnell auf der Hand: Pia Pigalke (Marie Borchardt). Sie war selbst einst Schülerin am Albert-Einstein-Gymnasium und leitet jetzt ein erfolgreiches Start-Up mit dem Spezialgebiet Cybersecurity. In ihrem Unterrichtsmodul "Internet und Sicherheit" soll sie ihr Wissen mit den Einsteinern teilen. Doch aus unerklärlichen Gründen dürfen nicht alle Schüler teilnehmen. Ein Riss geht durch die Schülerschaft und plötzlich gibt es zwei Lager. Für eine kleine Einstein-Gruppe ist klar, das Chaos kam mit dieser Pia und sie wollen der Sache auf den Grund gehen. Welches Geheimnis verbirgt die Ex-Einsteinerin und was hat sie wirklich vor?

Auch die Neuzugänge sorgen für Wirbel am Einstein. Sportler Bela (Philip Müller) kümmert sich lieber um den richtigen Beat als um Rekorde auf der Tartanbahn und an Joyces (Matilda Willigalla) Karatetechnik muss noch gefeilt werden. Dafür kann Superhirn Paul (Malique Heidorn) bei fast jedem Thema auftrumpfen. Für Tänzer und Ordnungsliebhaber Gustav (Tamino Schenke) könnte es hingegen manchmal etwas weniger chaotisch laufen. Und schließlich findet auch die zurückhaltende Chiara (Jamila Weintritt) nach einigen Hindernissen ihren Platz am Einstein.

Die Jubiläumsstaffel wird also alles andere als langweilig und sogar mysteriös! Dafür sorgen neben bekannten Gesichtern weitere ehemalige Darstellerinnen und Darsteller, die in ihre alten Rollen schlüpfen. Zur Feier von 1000 Folgen "Schloss Einstein" gibt es zudem ein Update des berühmten Einstein-Kopfes. Das neue Logo überzeugt mit einem modernen Look.

MDR-Fernsehfilmchefin Jana Brandt zum Erfolg der Serie: "Als wir vor 22 Jahren 'Schloss Einstein' aus der Taufe gehoben haben, hat keiner daran gedacht, dass die Serie über den Alltag in einem Schulinternat so lange mit solch anhaltendem Erfolg funktionieren würde. Mit der Mischung aus Action, Humor und einem Hauch Drama haben wir offenbar den Nerv der 8- bis 14-Jährigen getroffen. Darüber sind wir sehr froh. Voller Stolz schauen wir der 1000. Folge entgegen und haben uns dafür eine Menge einfallen lassen."

Auch die 24. Staffel "Schloss Einstein" wird wieder auf dem Drosselberg gedreht. Weitere Sets sind im KinderMedienZentrum und in Erfurter Sportstätten geplant. Die 26 neuen Folgen werden 2021 bei KiKA ausgestrahlt.

Auf Grund des Corona-Virus wird unter Einhaltung strenger Sicherheits- und Hygieneregeln gedreht -in enger Abstimmung mit den Behörden an den Drehorten in Erfurt sowie im Einklang mit den Corona-Vorschriften des Landes Thüringen. Setbesuche für Publikum und Settermine für Medienvertreter sind deshalb nicht möglich.

"Schloss Einstein" ist eine Produktion der Saxonia Media im Auftrag der ARD unter Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks für und in Ko-Produktion mit dem Kinderkanal von ARD und ZDF. Produzentin ist Yvonne Abele, Producerin Josefine Bohlken, die Redaktion beim MDR verantworten Anke Lindemann und Nicole Schneider. Alle Infos und Fotos zu den neuen und aktuellen Folgen unter: www.kika.de/schloss-einstein und bei Instagram www.instagram.com/schlosseinstein.

