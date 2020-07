MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Großer Showdown zum Box-Comeback: "Sport im Osten" überträgt live von der Magdeburger Seebühne

Leipzig (ots)

Lange mussten die Boxsport-Fans warten, jetzt fliegen wieder die Fäuste. Am 18. Juli steht auf der Seebühne Magdeburg der erste SES-Kampfabend nach der Corona-Pause an. Um den WBA-Continental-Titel kämpfen die Schwergewichtler Agit Kabayel und Evgenios Lazaridis. Außerdem stehen sich Peter Kadiru und Ruben Wolf im Ring gegenüber. "Sport im Osten" überträgt live ab 22.35 Uhr im MDR-Fernsehen und im Stream unter mdr.de.

Gut vier Monate ist die letzte Box-Gala des Magdeburger Boxstalls SES nun her. Seitdem wurde mit Hochdruck an einem Ring-Comeback gearbeitet und ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt, das jetzt seine Früchte trägt: Am 18. Juli kommt es auf der Seebühne Magdeburg zu zwei vielversprechenden Showdowns unter freiem Himmel - mit hochkarätigen Boxern und Publikum.

Den Hauptkampf im Elbauenpark wird Agit Kabayel bestreiten. Der ungeschlagene Ex-Europameister (19 Kämpfe - 19 Siege, davon 13 durch Ko.), der seinen Gürtel im vergangenen Jahr freiwillig niederlegte, ist seit mehr als einem Jahr ohne Wettkampf, kennt das besondere Open-Air-Flair der Seebühne aber noch bestens. Genau dort wurde er vor vier Jahren Europas Schwergewicht-Champion. Sein Gegner ist der mehrfache griechische Meister Evgenios Lazaridis (18 Kämpfe - 16 Siege, davon 10 durch Ko.).

Zudem kommt es zu einem Duell der Generationen: Der 23-jährige Peter Kadiru, der sich im Januar mit einem Ko.-Sieg gegen Tomas Salek den WBC-Junioren-Weltmeistertitel sichern konnte, trifft auf den zehn Jahre älteren Ruben Wolf. Wolf war in der letzten Zeit ebenfalls sehr erfolgreich und gewann 2019 jeden seiner fünf Kämpfe - allesamt in seiner Wahlheimat Österreich. Der Deutsche lebt nämlich seit langem in Wien und war zuvor im Mixed Martial Arts (MMA) aktiv.

