MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Miteinander leben - trotz Grenzen: MDR SACHSEN feiert fünfjähriges "Mensch Nachbar"-Jubiläum mit trinationalem Programmschwerpunkt

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

In Kooperation mit Radio Wroclaw aus Polen und Cesky Rozhlas SEVER aus Nordböhmen stellt MDR SACHSEN am 26. Juni 2020 die Nachbarländer in den Fokus der Berichterstattung und berichtet ab 6 Uhr live aus Görlitz.

Drei Länder - drei Sender - eine Premiere: MDR SACHSEN gestaltet am Freitag, 26. Juni, gemeinsam mit Radio Wroclaw und Cesky Rozhlas SEVER einen "Tag der Nachbarn". Geplant sind Livesendungen aus dem Korrespondentenbüro Görlitz, das MDR SACHSEN hier für die grenzüberschreitende Berichterstattung aus der Region Niederschlesien betreibt.

"Es freut mich, dass wir unsere langjährigen Partner aus Polen und Tschechien für diese Idee begeistern konnten", erklärt Sandro Viroli, Direktor des MDR-Landesfunkhauses Sachsen. "Wir pflegen und leben diese Zusammenarbeit seit Jahren und möchten vor allem hier in der Europastadt Görlitz/Zgorzelec unsere Rolle als journalistisches Kompetenzzentrum für die Grenzregion weiter stärken."

Bereits ab 6 Uhr meldet sich MDR SACHSEN-Morgenmoderator Silvio Zschage am 26. Juni live aus der Neißestadt, spricht mit den Oberbürgermeistern von Görlitz und Zgorzelec und stimmt die Hörerinnen und Hörer auf diesen Tag ein. Das Thema "Miteinander leben - trotz Grenzen" wird im Programm den ganzen Tag lang vielfältig widergespiegelt: Ausflugstipps für Polen und Tschechien, Live-Einblendungen aus Görlitz, Regional- und Radioreport beim Sachsenradio widmen sich den Nachbarländern ebenso wie ein Beitrag über ein deutsch-polnisches Paar und eine Liveschalte im MDR SACHSENSPIEGEL.

Erstmals wird Radio Wroclaw seine Sendung "Hallo Sasiedzi! (Hallo Nachbar!)" 18 bis 19 Uhr live aus dem Görlitzer MDR SACHSEN-Korrespondentenbüro senden.

Anlass für den trinationalen Programmschwerpunkt ist das 5jährige Jubiläum von "Mensch Nachbar". Jeden Sonntag sendet MDR SACHSEN im Radio seit Juni 2015 grenzüberschreitend eine halbe Stunde lang aus drei Studios: Worüber wird in den Nachbarländern gerade geschimpft, gelacht oder gestritten? Darüber unterhält sich MDR SACHSEN-Moderator Roman Nuck mit seinen Kollegen Petr Kumpfe in Liberec und Tomasz Sikora in Wroclaw. Alle drei Journalisten werden am 26. Juni in Görlitz vor Ort sein. "Nach der dreimonatigen Grenzschließung wollen wir unsere Nachbarinnen und Nachbarn im Programm aller drei Sender wieder willkommen heißen", freut sich Roman Nuck.

Pressekontakt:

MDR-Landesfunkhaus Sachsen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Peggy Ender,

Tel.: (0351) 8 46 35 15, E-Mail: peggy.ender@mdr.de

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell