MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Planet in der Krise: Wissenschaftselite trifft sich zu "SILBERSALZ"-Gesprächen - MDR WISSEN überträgt

Halle/Saale (ots)

Klimawandel, Corona, Artensterben: Der Mensch verändert unseren Planeten immer mehr, mit dramatischen Folgen. Was jetzt passieren muss, diskutieren am 19. Juni hochrangige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei "Silbersalz spricht" in Halle (Saale). Die Sonder-Veranstaltung des internationalen Wissenschafts- und Medienfestivals "SILBERSALZ" wird von MDR WISSEN ab 15.00 Uhr im Livestream übertragen.

Warum konnte sich das Corona-Virus so schnell verbreiten und was hat das mit der Umwelt zu tun? Vielfältige Ökosysteme, Arten und Gene erhalten - ist das wirklich lebensnotwendig für die Menschheit? Der ZEIT-Redakteur und Bestseller-Autor Fritz Habekuß diskutiert bei der "SILBERSALZ"-Gesprächsreihe mit Josef Settele, Professor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle, welche umweltpolitischen Probleme gelöst werden müssen.

Klimawandel, Weltmeere und Biodiversität sind weitere Themenkreise, zu denen namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Impulsvorträge halten und anschließend gemeinsam diskutieren. Auf der Liste der Expertinnen und Experten: Prof. Dr. Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung; Prof. Dr. Lothar H. Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts; Prof. Dr. Maja Göpel, Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung; Prof. Dr. Gerald H. Haug, Präsident der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften und Prof. Dr. Dr. Alfons Labisch, Medizinhistoriker, Ehrenprofessor der Beijing Foreign Studies University.

Die Veranstaltung am 19. Juni in Halle (Saale), die bis 20.30 Uhr angesetzt ist, findet ohne Publikum statt. Fragen und Anmerkungen können dennoch über die Social-Media-Kanäle von MDR WISSEN direkt an die Expertinnen und Experten übermittelt werden.

"SILBERSALZ" ist das erste internationale Wissenschafts- und Medienfestival seiner Art und findet vom 14. bis 18. Oktober 2020 zum dritten Mal in Halle (Saale) statt. Mit seiner Kombination aus Publikumsfestival und Konferenzprogramm will "SILBERSALZ" Wissenschaftskommunikation lebendig - und aktuelle Forschung auf anschauliche Weise für das Publikum erlebbar machen.

www.mdrwissen.de

MDR WISSEN bei YouTube: https://www.youtube.com/mdrwissen

Pressekontakt:

MDR, Presse und Information, Alexander Hiller, Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell