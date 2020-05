MDR Mitteldeutscher Rundfunk

"Stefanie Hertel - Alles Liebe zum Muttertag"

MDR-TV-Klassiker überbringt traditionell ein Dankeschön an alle Mütter: am 9. Mai 2020, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen

Wie in jedem Jahr gehört der zweite Sonntag im Mai den Müttern. Auch 2020 lädt Stefanie Hertel am Vorabend des Muttertages ihr MDR-Publikum ein, den Ehrentag mit viel Musik, herzlichen Grüßen und kleinen Überraschungen zu feiern.

Und gerade weil es in diesem Jahr gar nicht so leicht ist, den Frauen, die immer für ihre Kinder da sind, für ihre Liebe und Fürsorge zu danken und auch mit einem persönlichen Besuch zu überraschen, stecken in der 90-minütigen Show viele besonders emotionale Grüße an Mütter, Schwiegermütter und Omas. Auch Fotos von daheim bekommen einen herausgehobenen Platz in der Sendung.

Das musikalische Dankeschön an alle Mütter kommt u. a. von Giovanni Zarrella, Ute Freudenberg, den Schlagerpiloten, Marie Wegener, Bernd Stelter, Tanja Lasch, Daniela Alfinito, Olaf der Flipper, Johnny Logan und Semino Rossi.

Den diesjährigen Muttertag nimmt Stefanie Hertel auch zum Anlass, noch einmal auf die emotionalsten Überraschungen in ihren Muttertags-Shows der letzten Jahre zu blicken.

