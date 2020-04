MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Neue Comedyshow "Das Gipfeltreffen" möchte die Welt retten

Leipzig (ots)

In zunächst vier 30-minütigen Folgen treffen sich Olaf Schubert, Torsten Sträter und Johann König zum "Gipfeltreffen", um im witzigen Schlagabtausch ihr Wissen weiterzugeben und der Welt zu helfen, sich selbst zu retten. Die neue Comedyshow sendet das MDR-Fernsehen ab 2. Mai.

Für die Rettung der Welt hat sich Olaf Schubert bisher unisono eingesetzt. Doch damit kann man ihn derzeit nicht mehr alleine lassen.

Torsten Sträter, Johann König und Olaf Schubert sind die furiosen Drei, die im "Gipfeltreffen" antreten, um der Welt durch ihr Wissen zu helfen, sich selbst zu retten. Dabei geben die drei Experten gerne ihre wegweisenden Gedanken an die Bedürftigen weiter. Sie wollen nur gefragt werden. Und genau das passiert in der neuen MDR-Comedy-Show: In vier Folgen gestehen hilflose Menschen wie Clueso, Max Raabe, Maren Kroymann, Stefanie Hertel, Rainald Grebe, Wladimir Kaminer, Ingmar Stadelmann, Matthias Egersdörfer, Rene Marik oder Kreaturen wie "Die Echse" den drei Comedyhelden ihre Ratlosigkeit mit leichten und schweren, cleveren und doofen, komplizierten und einfachen Fragen.

Olaf Schubert, Torsten Sträter und Johann König setzen sich damit auseinander und beweisen auf ihre ganz eigene Art, dass die Antwort zwar auf der Hand liegt, aber nicht immer so einfach sein muss. Wissen kann auch zusammenhanglos geteilt werden. Und die drei Gipfeltreffen-Teilnehmer zelebrieren das ausgiebig, lustvoll und vor allem komisch.

Bald weiß das Publikum, ob es den zweiten Schritt jetzt doch vor dem ersten machen kann, was eine Prise ist, wie viele Finger man mindestens braucht, um das Flötenspiel zu erlernen, warum ein Penis nicht nachwächst und wo die Menschen früher lebten.

Die erste Ausgabe von "Das Gipfeltreffen" wird am 2. Mai, 22.55 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt. Die weiteren Folgen am 9., 16., und 23. Mai sind um 22.35 Uhr zu sehen.

