MDR SACHSEN überträgt auch weiterhin Kabbalat-Schabbat-Gottesdienst auf DAB+

Aufgrund der Corona-Krise dürfen keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden. Betroffen sind auch alle Synagogen. Um jüdischen Gläubigen eine Möglichkeit zu geben, den Shabbat zu begrüßen und zu empfangen, überträgt MDR SACHSEN EXTRA auf DAB+ seit 20. März 2020 freitags einen Kabbalat-Schabbat-Gottesdienst.

Über einen Link kann das Audiosignal auch auf www.mdr-sachsenradio.de oder über die MDR SACHSEN-App empfangen werden.

Am 27. März betet ab 18.00 Uhr der sächsische Landesrabbiner Zsolt Balla vor, am 3. April ab 19.00 Uhr der Landesrabbiner von Thüringen, Alexander Nachama. Die etwa 45 Minuten dauernden Feiern wurden zuvor aufgezeichnet.

"Abstand halten - miteinander stark" in Corona-Zeiten: MDR setzt Schwerpunkte

Unter dem Motto "Abstand halten - miteinander stark" bündelt der MDR alle Programmaktivitäten, um sein Engagement für das Miteinander in dieser Krisensituation wahrnehmbar zu machen. Das MDR SACHSEN-Programmangebot der Kabbalat-Schabbat-Gottesdienste auf DAB+ ordnet sich hier mit ein. Der MDR reagiert damit auf die Bedürfnisse der Menschen in dieser außergewöhnlichen Lage. Neben ständiger Information über die aktuelle Entwicklung bieten MDR-Angebote in TV, Radio und im Netz zahlreiche Wissens-, Kinder-, Kultur- und Unterhaltungsschwerpunkte - nachzulesen unter www.mdr.de/miteinander-stark-in-corona-zeiten

