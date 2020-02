MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Shortlist Belletristik: MDR KULTUR präsentiert die Nominierten

In Zusammenarbeit mit der Leipziger Buchmesse und Deutschlandfunk Kultur stellt MDR KULTUR die Belletristik-Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse vor - am Samstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr im Schauspiel Leipzig (Diskothek) und am 23. Februar im Literaturhaus Halle (Saale). Der Eintritt ist frei. Es moderieren Jörg Plath (DLF Kultur) und Carsten Tesch (MDR KULTUR). Die Veranstaltung steht als Podcast in der ARD Audiothek und auf mdr-kultur.de zur Verfügung.

402 Titel wurden dieses Jahr für den Preis der Leipziger Buchmesse 2020 eingereicht. Seit heute stehen die 15 nominierten Bücher und ihre Autoren in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung fest. Noch vor Beginn der Leipziger Buchmesse (12. bis 15. März) stellt MDR KULTUR die fünf Nominierten der Kategorie Belletristik in Leipzig und Halle vor: Verena Güntner "Power", Maren Kames "Luna Luna", Leif Randt "Allegro Pastell", Ingo Schulze "Die rechtschaffenen Mörder", Lutz Seiler "Stern 111". Moderiert wird die Veranstaltung am 22. Februar im Schauspiel Leipzig von Carsten Tesch (MDR KULTUR) und Jörg Plath (DLF Kultur). MDR KULTUR sendet die Veranstaltung im Radio am 27. Februar ab 22 Uhr. Sie wird auch als Podcast in der ARD Audiothek und unter mdr-kultur.de bereit stehen.

MDR KULTUR-Literaturexpertin in der Jury

Der Preis der Leipziger Buchmesse wird traditionell am Eröffnungstag der Bücherschau vergeben. Er ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert und ehrt herausragende deutschsprachige Neuerscheinungen in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung. Um die Auszeichnungen haben sich in diesem Jahr 114 Verlage mit insgesamt 402 Werken beworben. Aus diesen Vorschlägen hat die Jury im Februar pro Kategorie fünf Nominierte ausgewählt. Die siebenköpfige Jury setzt sich aus Literaturkritikern zusammen. Juryvorsitzender ist der Kulturjournalist Jens Bisky (Süddeutsche Zeitung). Weitere Mitglieder sind Wiebke Porombka (Deutschlandfunk Kultur), Katharina Herrmann (Literatur-Bloggerin), Katharina Teutsch (freie Literaturkritikerin), Marc Reichwein (Die Welt), Tobias Lehmkuhl (freier Literaturkritiker) und MDR KULTUR-Literaturredakteurin Katrin Schumacher, die bereits zum zweiten Mal zu den Juroren gehört.

